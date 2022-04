Pepe Aguilar no habla de Gussy Lau y Ángela Aguilar, pero sí celebra el cumpleaños de su otra hija: Aneliz Aguilar

Pepe Aguilar parece haber escogido el silencio como mejor aliado. De momento no ha hablado sobre el escándalo que cobija a su hija Ángela Aguilar por su supuesta relación con el compositor Gussy Lau. Ha sido la joven intérprete la que decidió dejar de callar para decir lo traicionada y violada que se siente a raíz de la exposición de unas fotografías que ella nunca consintió salieran a la luz pública.

Sin embargo, pese a todo el dolor que ahora los rodea, pese al escándalo que golpea al apellido Aguilar, todos han decidido darle la espalda a este hecho para celebrar en familia el cumpleaños de Aneliz Aguilar. Y es que esta belleza ha llegado a los 21 años de vida.

Y todo parece indicar que aún cuando la tormenta se ha cernido sobre ellos, el líder del clan tiene fuerzas para bromear y salir del paso, porque ha felicitado a su hija con un simpático mensaje en Instagram diciendo: “Hija querida te adoro, muchas felicidades 😎🫶🏼✨🎂 ¡felices 24¡… no perdón 21!”

Ángela también ha formado parte de la celebración. La cantante aparece en los videos familiares en donde se han expuesto la fiesta privada que se ha realizado en casa. En donde a su hermana le han cantado las mañanitas y además le han partido un pastel.

Sobre el escándalo de Ángela Aguilar los famosos están reaccionado, brindándole todo su apoyo, uno de estos es Jhonny Caz quien le ha dijo: “Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes porque dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esas personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”.

Poncho De Nigris también se ha unido a los mensajes en solidaridad con Angela Aguilar: “Eres ejemplo que no te afecte en tu energía. Eres luz! Brilla”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Mas sobre Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar:

