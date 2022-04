Gussy Lau. Ángela Aguilar sugiere que ha sido traicionada por su supuesto novio

Hace unos días comenzaron a circular una serie de fotografías en las que la cantante Ángela Aguilar aparecía besando apasionadamente a un hombre cuya identidad no tardó en salir a la luz. Se trataba del productor musical Gussy Lau, un hombre 15 años mayor que ella y que ha trabajado en el pasado para su familia.

El propio Lau confirmó por medio de Instagram que esas imágenes habían sido obtenidas de sus Stories de Instagram, donde solo las había compartido con la lista de ‘mejores amigos’, y aclaró que su relación con Ángela era muy reciente. Ahora la joven de 18 años ha roto su silencio en esa misma red social para afirmar que se siente “violentada y violada” por la difusión sin su consentimiento de un material con el que afirma que no está “de acuerdo”.

“Me duele confiar en una persona que yo no debí confiar y haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé… Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecté tanto”, ha afirmado en un vídeo que reconoce que jamás se imaginaría que acabaría grabando.

Aunque en ningún momento ha mencionado nombres, todo apunta a que se está refiriendo al propio Lau porque repite en varias ocasiones que ha sufrido una traición y se compara con otras mujeres que han sido víctimas de la filtración de fotos o vídeos de naturaleza íntima. “Aunque no estaba de acuerdo, yo misma me puse en esa posición. Fue incorrecto de mi parte. Ese fue mi error“, ha admitido.

La artista insiste en que toda la situación va mucho más allá de la publicación de unas simples instantáneas que ni siquiera se pueden considerar explícitas porque, en realidad, se trata de una invasión de su privacidad y de su derecho a decidir cuánto quiere compartir de su vida privada. También le ha dolido verse involucrada en un escándalo cuando precisamente sus padres la educaron para que se mantuviera alejada de ellos.

“Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto. Y yo tampoco“, lamenta.

Por ello, Ángela ha decidido tomarse un descanso para evaluar las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos y decidir cómo procederá a partir de ahora. “Voy a regresar al origen. Voy a regresar con mis papás. Nunca me marché, pero voy a ser acurrucada por mis padres y por la gente que me cuida porque ahorita estoy en una situación en la que me siento muy triste y vulnerable”

La diferencia de edad que existe entre Ángela y Gussy Lau ha causado un gran revuelo sobre todo porque ella forma parte de una de las dinastías más importantes de la música regional mexicana y hasta ahora su imagen pública se correspondía más con la de una estrella adolescente que con la de una mujer adulta.

