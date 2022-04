Ángela Aguilar: “Me siento violada”. Hija de Pepe Aguilar reacciona a la filtración de sus fotos privadas

Ángela Aguilar compartió un video en Instagram. La hija de Pepe Aguilar rompió el silencio y ha hablado abiertamente sobre la filtración de unas fotografías en las que aparece muy cariñosa con Gussy Lau. Compositor de 33 años que forma parte del equipo de trabajo de su papá, quien en horas recientes confirmó su romance con la cantante y aseveró además que el padre de ésta los apoya.

En el video Ángela admite estar muy triste. Reconoce la filtración de las fotos. Admite que ella no estaba de acuerdo con que salieran a la luz y este hecho la ha llevado a sentirse violentada. Violada. “Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen”.

La joven cantante dice que está dolida por haber confiando en quien no debía. Al video y ante su dolorsa declaración ha reaccionado Jomari Goyso, Ana Bárbara y muchas celebridades más. Todos le están dando su apoyo. Vale destacar que en ningún momento hace alusión a Gussy Lau, al menos no de manera directa haciendo uso de su nombre. Ni lo menciona ni aclara si son o no pareja.

El crítoco de modas de Univision, Jomari Goyso quien es también su amigo le ha dicho: “El que te ama siempre respetará cualquier decisión que tú tomes. El que te envidia siempre encontrará cualquier excusa para señalarte! Sigue tu camino de éxito y no te pares por nadie! Love u”.

Ángela ha admitido que todo esto la ha afectado en todos los ámbitos de su vida, tanto en la privada, como en la profesional, la económica, la familiar y así también la amorosa. “Me duele haber afectado mi imagen de esta forma”, dice. Recalca que aún cuando ella se puso en esta posición, no estaba de acuerdo con que estas fotografías salieran a la luz. Se ve a sí misma como una víctima. Porque ahora entiende lo que han pasado otras mujeres, cuando una imagen que sale sin su consentimiento les tira toda la carrera.

Cuenta que su familia siempre le enseñó ha hablar con su voz, con su talento, con su música. Le enseñaron a no vivir del escándalo. Por eso todo esto le ha dolido y le está doliendo tanto. La hija de Pepe Aguilar se quebrantó en Instagram. Frente a sus fans ha llorado, pero también ha asumido la responsabiliad que le corresponde en todo esto.

Lo que Ángela Aguilar reclama es que le robaron el derecho de decidir. Porque al final del día ella tiene la última palabra sobre qué se expone de ella o no en una imagen. Y esto le fue arrebatado. “¿Cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mío?”, dice alzando la voz.

“Me siento pérdidad. No sé qué voy hacer“, dijo. Pero esto la llevó a tomar una decisión y dice que regresará con sus padres, porque esto la ha llevado sentirse muy vulnerada. Lamenta además haber defraudado la imagen que los que la siguen y la quieren pueden haberse hecho de ella.

Agregó: “Creo que mi abuela, mi linaje y mi apellijo no se merecen esto. Y yo tampoco”. Declaró que este es un momento para dejarse cobijar por su familia y que tomará todas las decisiones con ellos. También aseveró que ya no contestará preguntas. Ya no quiere hablar sobre esto y anuncia que retomará su enfoque que es la música.

Ana Bárbara al ver el video ha dicho: “Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena. Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano“.

