“Un ojo ya no me funciona”: reportero de Fox News se siente ‘afortunado’ de haber salido vivo de un ataque en Ucrania

El mes pasado el periodista Benjamín Hall junto a otros dos colegas se encontraban cubriendo la invasión de rusa a Ucrania en Kiev cuando un ataque los sorprendió.



La comunicóloga ucraniana Oleksandra Kuvshynova, quien trabajaba como freelance para Fox News, y el camarógrafo Pierre Zakrzewski murieron de manera inmediata; Halle resultó gravemente herido.



El estadounidense fue trasladado de emergencia a un hospital cercano y más tarde fue trasladado a un nosocomio de Texas.



Ya más recuperado, Benjamín Hall lanzó un mensaje muy estremecedor a través de casa televisiva:

“Para resumir, perdí la mitad de una pierna de un lado y un pie del otro. Me están poniendo una mano, un ojo ya no funciona y mi audición está bastante arruinada, pero en general, me siento muy afortunado de estar aquí, ¡y son las personas que me trajeron aquí las que son increíbles!”, escribió Hall el jueves en Twitter.

También recordó con cariño a sus compañeros que murieron mientras viajaban en un auto, sobre todo a Pierre Zakrzewski con quien tuvo oportunidad de haber viajado por el mundo con él “(su) alegría era contagiosa”.

En su momento la cadena de televisión para que labora Benjamín dio a conocer que un grupo sin fines de lucro trabajó con el Pentágono y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, para sacar a su periodista de Ucrania y trasladarlo a Polonia y luego a un centro médico en Alemania antes de ser trasladado a Estados Unidos.

Reapareció el periodista Benjamin Hall de Fox, fueron atacados en Ucrania mientras cubrían la invasión rusa, perdio media pierna, un ojo y problemas de oído y mano. Su camarógrafo y productor murieron. pic.twitter.com/3YwNKqUAL5— wijors (@wijor) April 8, 2022

La directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, escribió un mensaje a sus empleados dando a conocer el buene estado de ánimo del comunicador: “Estamos en estrecho contacto con Ben y su familia, y se mantiene de buen humor a pesar de todo lo que ha soportado. Su fortaleza y resiliencia frente a esta crisis han sido nada menos que extraordinarias. Continúen manteniéndolo en sus oraciones (también) proporcionaremos más actualizaciones según sea necesario”.

