Bruce Willis no es el único: Famosos que han padecido de afasia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El 30 de marzo de 2022 Demi Moore, exesposa del actor Bruce Willis, a través de su cuenta en Instagram dio a conocer la delicada situación de salud que está atravesando el estadounidense, hecho que lo llevó a tomar la decisión de alejarse de las pantallas de cine, debido a que, está condición va afectando el sistema cognitivo de las personas, es decir, deteriora la capacidad de conocimiento.

En algunos casos pudiera ocasionar que vayan teniendo complejidad al momento de escribir, hablar y entender el lenguaje oral. Algunos síntomas son: decir oraciones incompletas, redactar de manera incoherente, no comprender lo que están diciendo otras personas, mencionar palabras que posiblemente no existan, entre otras.

Existen varios tipos de esta enfermedad, está la afasia integral, global y también la expresiva. Por ello, es recomendable asistir al especialista cuando sientan dificultad para leer, hablar, memorizar cosas o tengan inconvenientes de compresión.

En esta oportunidad, mencionaremos a algunas personas reconocidas del mundo del entretenimiento que al igual que Willis han sido diagnosticados con dicha condición de salud, esos son:

Bruce Willis

La familia del reconocido actor y productor, Bruce Willis, dio a conocer que el estadounidense de 67 años debía retirarse y es que fue mediante la publicación de Instagram que divulgaron el comunicado, donde también sus hijos le ofrecieron apoyo por la lamentable y difícil situación que está atravesando.

Emilia Clarke

La actriz, Emilia Clarke, reconocida por haber trabajado en ‘Game of Thrones’, tuvo que haber sido llevada de emergencia a un centro de salud después de culminar con la mencionada serie y es que le dio una hemorragia subaracnoidea. Este fue el resultado de una aneurisma cerebral.

Poco después de haber estado en terapia intensiva fue curada y dejó de padecer esta terrible enfermedad.

Sharon Stone

La actriz y modelo estadounidense de 64 años, Sharon Stone, en el año 2001 le dio un infarto que le generó una hemorragia cerebral que la hizo permanecer durante algunos días en terapia intensiva y fue eso lo que le produjo consecuencias para hablar y no podía caminar. Fue en el 2003 cuando recuperó sus habilidades. View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone)

Terry Jones

El actor y productor británico, Terry Jones, fue detectado con afasia progresiva en el año 2016, como consecuencia no podía hablar con normalidad y le ocasionó pérdida de la memoria. Falleció a sus 77 años como resultado de la afección con la cual luchó durante un tiempo. View this post on Instagram A post shared by Tiempodecine (@tiempodecine)

Sergio Pitol

El narrador, ensayista y productor mexicano, Sergio Pitol, también fue diagnosticado con la enfermedad que lo consumió hasta ocasionarle la muerte el 12 de abril de 2018. View this post on Instagram A post shared by Gigante de Valyria (@flechadetornasauce)

Te puede interesar:

· Bruce Willis vende algunas propiedades para costearse la enfermedad que lo obligó a retirarse de la actuación

· Esta es la mansión donde podría mantenerse Bruce Willis tras su retiro

· Los Razzie Awards anulan el premio de peor actuación a Bruce Willis tras su diagnóstico de afasia