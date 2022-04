Chris Rock exige que le paguen para poder hablar de la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El comediante Christopher Julius Rock, mejor conocido como Chris Rock, manifestó que no dirá nada sobre la bofetada que de manera repentina le ofreció el actor Will Smith en la pasada edición de los Premios Oscar. Sin embargo, aclaró que si le pagan él podría hablar de lo sucedido.

El pasado viernes 8 de abril, durante una presentación que realizó Rock en Palm Springs, California, fue el lugar donde aclaró sus condiciones para poder hablar del tema. Recordemos que, Smith le dio una bofetada luego de haber emitido un comentario sobre la calvicie de su esposa que no le agradó.

“Estoy bien, tengo un espectáculo completo, y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Recuperé mi audición”, citó TMZ luego de un reporte emitido por Palm Springs Desert Sun.

Según reseñó el mencionado medio, Rock aprovechó la oportunidad para reírse no solo de su vida personal, también lo hizo sobre su soltería y además, habló de la cultura de cancelación tras las ofensas a las personas.

Han transcurrido 15 días de aquel hecho que se volvió viral y es que hasta el momento las personas todavía no paran de hablar de eso. Inicialmente, porque el también actor solo ha dicho a la prensa que “todavía está procesando lo que sucedió”.

Para Will Smith, desde el 27 de marzo de 2022 las cosas se han tornado de mal en peor porque proyectos que ya se estaban grabando y otros que tenía en puerta han sido cancelados por su comportamiento agresivo. Además, la Academia también forma parte de ello y es que anunciaron que fue vetado por los próximos 10 años y no podrá participar en los Premios Oscar en ese tiempo.

El ganador de la estatuilla como mejor actor, podría participar en estos importantes premios cuando tenga 63 años.

Por si fuese poco, Jada Pinkett, esposa de Smith, en días pasados se pronunció al respecto y sus palabras fueron: “nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo. Pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, dijo a la revista US Weekly. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

