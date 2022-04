Tony Rock insulta y amenaza a Will Smith por la bofetada que le propinó a su hermano Chris Rock en los Oscar

Tras una semana del hecho que conmocionó a Hollywood, a raíz de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la 94 edición de los Premios Oscar 2022, el hermano del humorista, Tony Rock, se refirió al pedido de disculpas del actor y apuntó contra el protagonista de “Men in Black” y su esposa, Jada Pinkett.

Un video, que fue publicado en la cuenta de Instagram @theshaderoom, muestra un espectáculo de stand-up del actor y comediante, en el que Tony habla sobre Will Smith, con el que dejó más que claro que no hay ninguna posibilidad de una reconciliación y que su actitud generó todo el rechazo de la familia Rock.

Con una notable indignación, que se evidenció en su rostro, Tony cuestionó: “¿Vas a golpear a mi maldi… hermano porque tu per** te miró de reojo?”, en referencia al gesto de incomodidad que hizo Jada Pinkett Smith cuando Chris Rock bromeó sobre su alopecia, y que fue tomado por las cámaras.

Luego, el hermano menor de Chris, de 47 años, invitó a pelear a Will Smith, y lanzó una ácida advertencia. “Si crees que vas a subir a este escenario… ¡Estos no son los maldi… Oscar!”, lanzó, y le avisó: “Si vienes acá, no estarás nominado para nada más que estas maldi… manos”.

Por último, Tony aseguró que la agresión de Smith los benefició, ya que permitió un pase seguro a que sus espectáculos y los de Chris estén colmados de gente en los próximos meses. “Oh, vamos a explotar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un espectáculo, ¡música pop!”, cerró.

Desliza para ver todo el contenido

En la red social Twitter, Tony también se había referido al hecho y lo hizo al responder diversas preguntas que le hicieron sus seguidores. Una de las tantas fue si aceptaba el perdón de Will, a lo que respondió con un rotundo “No”.

En otro tuit, aseguró que él no presenció la ceremonia y que, por su parte, está dispuesto a reunirse con Will si es que el actor pide hablar con su hermano y su familia por lo sucedido.

Respecto del Oscar al mejor actor que ganó Smith, un internauta le consultó si la Academia de Hollywood debería retirárselo. Sobre esto, respondió: “No es mi decisión”.

En un último mensaje, Tony aseguró que los dichos del rapero Diddy, quien dijo que Chris y Will se habrían arreglado al término del evento, no son verdaderos y que no hubo ningún tipo de diálogo entre ambos.

También te puede interesar:

Productor de los Oscar asegura que la policía iba a arrestar a Will Smith tras abofetear a Chris Rock

Will Smith podría ser expulsado de la Academia por abofetear a Chris Rock en los Premios Oscar

Netflix suspendió proyecto que sería protagonizado por Will Smith