Mujeres Destacadas 2022: Luisa Mendoza

Luisa Mendoza quería ser psicóloga de niños; sin embargo, eso le iba a tomar muchos años en la escuela, y su prisa era la promesa que le había hecho a sus papás de jubilarlos. Habían emigrado de Colombia cuando ella tenía 4 años con la única intención de darle una vida mejor a su “chinita”, como le dicen a las niñas en ese país.

“Me gradué de la universidad en tres años”, dijo Mendoza, fundadora y presidenta ejecutiva de Global Tourism Sports and Entertainment. “Para mí el tiempo era plata”.

La empresa que dirige Mendoza se dedica a conectar a la industria del turismo con los equipos deportivos del país, algo que ella comenzó a hacer –antes que nadie– con los Brooklyn Nets de Nueva York, que la contrataron para que creara un departamento dedicado a atraer a visitantes de todo el mundo a sus partidos. Esto la convirtió en la primera experta en turismo contratada por un equipo profesional de deportes.

“Yo no quería dejar mi trabajo en la NYC and Company”, dijo Mendoza. “Yo era directora para Latinoamérica y España y el área hispana de Estados Unidos”.

Pero los Brooklyn Nets la convencieron cuando le dieron carta abierta para iniciar un departamento que ningún otro equipo de deportes del país tenía. Y no se equivocaron. En los años que trabajó con ellos, de 2017 a 2019, Mendoza ayudó a aumentar las ganancias del comercio mundial por turismo en más del triple.

Luego, cuando representantes de la Asociación de Viajes de Estados Unidos vieron lo que había hecho, se reunieron con ella para decirle que había muchos equipos en todas las ligas que necesitaban a un experto para que creara el nexo entre el turismo y sus equipos.

Mendoza aceptó asesorarlos, y de ahí surgió la idea de fundar Global Tourism Sports and Entertainment, empresa que la convirtió en la primera hispana, y mujer, en crear una compañía con estas características.

Además de brindar asesoría, esta empresa representa a sus clientes en las ferias de turismo más importantes del mundo y ofrece una plataforma por medio de la cual las agencias turísticas tienen acceso a todo tipo de eventos deportivos.

Con esta empresa, Mendoza se convirtió en la primera hispana, y mujer, en crear una compañía de deportes, entretenimiento y turismo. Y sí, sí cumplió su deseo de jubilar a sus padres; ambos viven con ella y con su hija.