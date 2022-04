Las 100 mejores compañías para trabajar 2022, según la revista Fortune

La revista Fortune dio a conocer cuáles son las 100 mejores compañías para trabajar en el país. Para elegir a las empresas, Fortune no solo seleccionó las que tenían mejores beneficios, sino también aquellas que tenían una cultura empresarial sólida. Esto debido a que los trabajadores ahora son más selectivos en cuanto a los empleos que toman.

Las 100 mejores empresas que están en la lista priorizaron el bienestar de lo emplreados y fomentaron culturas de inclusión, propósito, cuidado y empatía.

“Mientras los trabajadores luchan con la Gran Renuncia, el agotamiento y las interrupciones de COVID, estas compañías excepcionales ofrecen experiencias en el lugar de trabajo tan sólidas como antes de la pandemia”, dijo Michael C. Bush, director ejecutivo de Great Place to Work, una organización que analiza y califica la cultura de trabajo de las empresas.

Las mejores 100 empresas para trabajar son:

1-Cisco Systems

2–Hilton

3–Wegmans Food Markets

4–Salesforce

5–Nvidia

6–Accenture

7–Rocket Companies

8–American Express

9–David Weekley Homes

10–Capital One Financial

11–Intuit

12-Target

13–Orrick

14–Veterans United Home Loans

15–Protiviti

16–Comcast

17–Alston & Bird

18–New American Funding

19–Hewlett Packard Enterprise

20–Workiva

21–Nationwide

22–Kimley-Horn and Associates

23–Marriott International

24–Deloitte

25–Synchrony Financial

26–Camden Property Trust

27–Baird

28–Pinnacle Financial Partners

29–Bank of America

30–Plante Moran

31–HubSpot

32–Adobe

33–Sheetz

34–Red Hat

35–Edward Jones

36–Perkins Coie

37–Texas Health Resources

38–Cadence Design Systems

39–Modern Technology Solutions

40–RSM US

41–KPMG

42–West Monroe Partners

43–PulteGroup

44–Kimpton Hotels & Restaurants

45–Slalom

46–Keysight Technologies

47–Atlassian

48–Box

49–Credit Acceptance

50–First American Financial

51–Progressive

52–EY

53–Altar’d State

54–SAP America

55–Bain & Co.

56–Vizient

57–Anthem

58–The Cheesecake Factory

59–Horizon Therapeutics

60–Ryan

61–Bell Bank

62–Jamf

63–PricewaterhouseCoopers

64–Southern Ohio Medical Center

65–Splunk

66–Blue Shield of California

67–Crowe

68–Tanium

69–Stryker

70–Hyatt Hotels

71–World Wide Technology

72–AbbVie

73–Citrix Systems

74–Hilcorp Energy

75–Northwell Health

76–Navy Federal Credit Union

77–Allianz Life Insurance Co. of North America

78-Genentech

79–Baptist Health South Florida

80–Experian

81–Panda Restaurant Group

82–OhioHealth

83–ServiceNow

84–Mutual of Omaha

85–JM Family Enterprises

86–W.W. Grainger

87–Scripps Health

88–Cox Enterprises

89–Farmers Insurance

90–Wellstar Health System

91–Atlantic Health System

92–Publix Super Markets

93–DHL Express U.S.

94–Zillow Group

95–Nugget Market

96–T-Mobile US

97–CrowdStrike Holdings

98–CarMax

99–Dow

100–FedEx

Las empresas que están en la lista son las que tuvieron más capacidad de adaptarse al cambio constante y apoyar la vida plena de los empleados dentro y fuera del trabajo, lo que incluye a sus familias y comunidades. Y sin importar su tipo de trabajo o donde trabajaron.

También te puede interesar:

– Las mejores 10 empresas para trabajar en EE.UU., según LinkedIn

– JetBlue está ofreciendo bonos de $1,000 a oficiales de vuelo para que no se ausenten de sus labores

– Por qué la llegada de Elon Musk a Twitter pone nerviosos a los empleados