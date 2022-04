Video: Artem Severyukhin, piloto de karting ruso, realiza saludo nazi tras ganar y se parte de la risa en la premiación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Artem Severyukhin, piloto de karting oriundo de Rusia, se volvió viral este lunes tras realizar un saludo Nazi luego de haber ganado la ronda 1 de la Categoría OK del Campeonato Europeo de Karting FIA 2022.

El piloto ruso, que debido a las sanciones a su país está compitiendo bajo los colores de Italia, se dio un golpe en el pecho y luego realizó el saludo Nazi. Segundos después se parte de risa y las carcajadas no paran en pleno podio.

Russian racer Artem Severyukhin (now performing for Italy) demonstrated Nazi salute on the winners' podium in Portugal "for fun" 😶 pic.twitter.com/MfUYgo4SWM — UkraineWorld (@ukraine_world) April 11, 2022

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), empezó a investigar el caso acerca de la “conducta inaceptable” del piloto ruso.

“La FIA comunicará pronto los siguientes pasos que serán tomados en este caso“, concluyó el ente encargado de regular el automovilismo en el breve comunicado. Aún no se conocen mayores avances en la investigación.

Artem Severyukhin publicó un video disculpándose con su equipo, con el público y con sus fanáticos por su comportamiento. Además, señaló que nunca ha apoyado al Nazismo. No obstante, sus disculpas probablemente no cambien el duro panorama al que tendrá que enfrentarse. Remember that Nazi saluting go-karter?



Here’s Artem Severyukhin apology video to his team, spectators and fans…



"I have never supported Nazism and consider it one of the worst crimes against humanity."



Ok then… pic.twitter.com/uF2QnwtXth— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 11, 2022

Ward Racing, su ahora exequipo, publicó un comunicado en el que señalan la finalización del vínculo entre el equipo y el piloto ruso, mostrando su vergüenza por lo ocurrido.