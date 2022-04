Ángela Aguilar desde París cautiva a sus seguidores en medio de la polémica que la rodea

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ángela Aguilar publicó dos fotografías en las que muestra el hermoso outfit que lució al caminar por las lindas calles de París, Francia. La cantante mexicana se encuentra en la capital francesa luego de que su padre, Pepe Águilar, decidiera que toda la familia viajaría a ese lugar tras el escándalo que rodeó a la más pequeña de la familia tras la publicación de fotografías de su vida privada y en las que aparece muy cariñosa junto a su supuesto novio Gussy Lau.

Aguilar no agregó ninguna descripción a la fotografía, solo un corazón rojo. Estas fotografías han despertado a cientos de sus fanáticos, quienes les han dejado muchísimos mensajes en medio de esta situación que está atravesando.

Hace algunos días se filtraron fotografías de la vida privada de Ángela Aguilar, en la que se le ve muy romántica con el compositor Gussy Lau, quien presuntamente sería su novio. Estas imágenes fueron divulgadas en las redes sociales sin el consentimiento de la cantante, razón que la motivó a publicar un video en donde da sus declaraciones con respecto a esta situación que ha afectado a su vida.

Ángela Aguilar reveló que está invasión a su privacidad la ha afectado en varios aspectos de su vida, tales como el laboral, económicamente, y con su familia. La artista también lamentó no haber podido decidir sobre algo tan íntimo como lo que se divulgó en redes sociales.

“Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran… Me siento violentada, me siento violada, de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen… Me duele trabajar tanto desde chiquita para que una cosa así me afecte tanto”, señaló la cantante en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Muchas han sido las personalidades que la han apoyado. Entre ellas, destaca Lili Estefan: “Primero tengo que decirle a Ángela que no creo que tiene que disculparse. Es tú vida, mi amor. Yo creo que efectivamente algo pasó, siento que alguien te traicionó e hizo algo que sabemos que tú no estás de acuerdo con eso…”, le dijo la conductora de El Gordo y La Flaca.

