Pepe Aguilar rompe el silencio: “Vamos a París con toda la familia”

Ángela Aguilar dijo recientemente que a raíz del escándalo que ha protagonizado que volvería a sus raíces, que se dejaría cobijar por su familiar, porque en estos duros momentos se sentía demasiado vulnerable. Su padre el famoso cantante Pepe Aguilar se había mantenido en silencio en todo este duro proceso. Sin embargo, hace un momento rompió el silencio y apareció en Instagram para decir: “Vamos a Paris con toda la familia”.

El cantante compartió minutos después su Live en Instagram y como título le pudo: De viaje con Los Aguilar. “Vamos a París con toda la familia“, dijo durante el en vivo. “Vamos a París a promover “Jaripeo Sin Fronteras””, agregó después.

Pepe tomaba una copa de Chardonay mientras leía algunos comentarios de su público, cuando dijo: “Andan con muchas tarugadas ahora la gente y los medios de comunicación“. “No voy a decir ni mad**s”, agregó después. Estas fueron las únicas referencias literales que hizo el cantante sobre el caso de Ángela Aguilar y Gussy Lau, presuntamente.

Ángela por su parte ha mantenido su video en Instagram y este ya superó los dos millones de reproducciones. Sus fans y gran parte de la comunidad artística le han brindado todo su apoyo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Recientemente también se hizo público un video en el que aparece Gussy Lau recalcando que su noviazgo es un hecho real, que llevan algunas semanas saliendo y que tanto Pepe Aguilar como la mamá de Ángela estaban sabedores. Que los padres de ambos apoyaban el romance. Sin embargo, un allegado a la familia le dijo a People en Español que esto no es cierto, que ellos califican la situación como un abuso de confianza. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

