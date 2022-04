Lili Estefan a Ángela Aguilar: “No creo que tengas que disculparte. Siento que alguien te traicionó”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ángela Aguilar ha recibido cientos de mensajes de apoyo luego de que se filtraran unas fotografías de su vida privada en la que aparece junto a su supuesto novio, Gussy Lau, y de que ella mediante un video en su cuenta de Instagram hablara esa difícil situación que le ha tocado vivir.

Una de las que le ha enviado su mensaje de apoyo a la más pequeña de la familia Aguilar fue Lili Estefan desde el programa de El Gordo y La Flaca.

La presentadora del show de Univisión expresó desde el set que Angela Aguilar no tiene por qué disculparse ante esta situación que la ha rodeado.

“Primero tengo que decirle a Ángela que no creo que tiene que disculparse. Es tú vida, mi amor. Yo creo que efectivamente algo pasó, siento que alguien te traicionó e hizo algo que sabemos que tú no estás de acuerdo con eso… “, dijo Estefan en el programa y el video fue publicado en la cuenta de Instagram del show.

En el video que Ángela Aguilar publicó la joven fue bastante clara sobre cómo se ha sentido después de que se ventilaran esas fotografías de su vida íntima y se ha disculpado por la imagen que ha dado desde siempre.

“Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran… Me siento violentada, me siento violada, de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen… Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa asi me afecte tanto…”, expresó la joven cantante.

En el mismo vídeo resalta que está situación la ha afectado profesionalmente, económicamente y en su entorno familiar.

Muchas han sido las personalidades que se han manifestado a favor de la artista mediante esa publicación. Algunos de ellos son: Johnny Caz, Jomari Goyso, Poncho de Nigris, Ana Bárbara, Jessica Maldonado, Argelia Atilano, Lipira Infante, Sherlyn y Chyntia Rodriguez.

Sus fanáticos no han sido la excepción: en los comentarios del video hay montones de comentarios por parte de sus fans, quienes la apoyan en este momento complicado que atraviesa.

“tus verdaderos angelitos siempre estaremos contigo”, “Gracias por alzar la voz y ser tan valiente. Tú no mereces nada de esto y como sociedad tenemos muchas cosas que cambiar. Te amamos mucho y vamos a estar contigo siempre”, “Tanta falta de empatia en esta sociedad. Te amo con mi alma, eres una mujer de admirar y jamás te dejaré sola”, “Que triste e injusta es la sociedad en ciertas situaciones. Ánimo”, “Nadie tiene derecho en meterse en tu vida privada”, “la gente siempre se quiere meter en la privacidad y eso es molesto”.”, han sido algunos de los mensajes de apoyo que le han dejado a la cantante.

En este momento, Ángela se encuentra de viaje junto a su familia para celebrar el cumpleaños de su hermana en París.

Sigue leyendo: Gussy Lau rompe el silencio y confirma su relación con Ángela Aguilar: dice que Pepe Aguilar ya sabía sobre su romance

Gussy Lau. Ángela Aguilar sugiere que ha sido traicionada por su supuesto novio

Ángela Aguilar: “Me siento violada”. Hija de Pepe Aguilar reacciona a la filtración de sus fotos privadas