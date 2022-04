Cifra récord: Pagan $522,000 dólares por un cromo de Lionel Messi

Last 12 hours of the largest #LeoMessi cards auction with @GoldinCo and @KenGoldin, bid now! more than 700 @PSAcard graded cards 🐐🚀Son las ultimas horas de la subasta mas grande de cromos de #Messi , no te lo pierdas! #TheHobby #Soccer Bid here -> https://t.co/isRaWpBdCi pic.twitter.com/8TO2ur1Ep5