Leo Messi: Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas

Muchas estrellas de las selecciones sudamericanas han vivido las dos´ últimas fechas de las Eliminatorias como si se tratara su adiós con las camisas de sus países. En el caso de Leo Messi, el argentino tuvo una soberbia actuación en la victoria de Argentina ante Venezuela tres goles por cero.

No obstante, el diez de la “Albiceleste” reiteró después del compromiso que deberá pensar muchas cosas al momento en el que culmine el Mundial de Qatar 2022. Para nadie es un secreto que, Leo Messi es feliz en la selección, pero que a nivel de clubes vivió una nueva decepción con la eliminación del Paris Saint-Germain ante el Real Madrid.

“Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa. La gente me demuestra que me quiere y soy un agradecido. Todo fluye natural, es mas fácil dentro y fuera de la cancha”, confesó Leo Messi.

Por otra parte, el astro argentino consiguió anotar su gol número 700 con el número diez a sus espaldas. Una cifra que demuestra la grandeza de un jugador que ha marcado un ante y un después del fútbol internacional y a nivel de clubes.

Argentina, por su parte, encadena ahora más de 30 partidos invictos, lo que los lleva sin duda alguna a ser uno de los candidatos para levantar de manera definitiva la Copa del Mundo y así quitarse la espina de la final de Brasil 2014 cuando cayeron ante Alemania un gol por cero.

Asimismo, Messi cumplirá 35 años en unos meses, por lo que muchos han reiterado que esta es la última oportunidad de ver al astro argentino levantar el trofeo y más cuando vienen de ganar la Copa América ante Brasil.

De esta manera, las declaraciones de Leo Messi dejan abiertas las puertas a un posible retiro de la selección y el mismo futbolista querrá hacerlo dejando una buena actuación en Qatar en donde buscará cerrar con broche de oro su ciclo en la “Albiceleste”.

Argentina cuenta con su capitán: Lionel Messi se recuperó y estará disponible para enfrentar a Venezuela