La ausencia de Raúl de Molina hace que un fan pida que se cambie el nombre del programa de Univision: El Gordo y la Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Raúl de Molina está de vacaciones, pero este fan del programa dice que el conductor casi nunca está, razón por la cual deberían cambiarle el nombre el show de Univision, que desde su día uno lleva por nombre El Gordo y la Flaca.

El fan escribió en Instagram: “Cambien el nombre, el Gordo casi nunca está”, hay que destacar que nadie le hizo eco a su mensaje. Éste no recibió ni un like y muchos menos obtuvo algún comentario que apoyara su postura. Al final del día, los fans de El Gordo y la Flaca saben y reconocen que Lili Estefan y Raúl de Molina son la esencia de esta producción, que actualmente comparten con Clarissa Molina, Roberto Hernández y Carlitos El Productor.

Hay que señalar que hace unas horas El Gordo y la Flaca compartió en Instagram un video en el que celebran ser el programa de entretenimiento latino número uno. Dicen junto al video: “Por más de 20 años somos el show #1 de entretenimiento de la televisión hispana”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Un famoso muy querido en El Gordo y la Flaca y que también forma parte su historia de éxito de 20 años es Julián Gil, quien en varias ocasiones ha llegado a sustituir a Raúl de Molina cuando éste se encuentra ausente por vacaciones o cualquier otro compromiso. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Jomari Goyso es otra celebridad que durante mucho tiempo formó parte de El Gordo y la Flaca. El español por varios años fue quien llevó la sección de los mejores y peores vestidos de todas las galas. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Más sobre El Gordo y la Flaca:

El Gordo y la Flaca. Qué pasó con Carlitos “el productor”, preguntan en Instagram

Clarissa Molina le huye a Alfredo Adame: dice que si lo ve, ella se va para otro lado

Ninel Conde: Se burlan del trasero y de la cara que lució en El Gordo y la Flaca