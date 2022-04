Clarissa Molina le huye a Alfredo Adame: dice que si lo ve, ella se va para otro lado

En El Gordo y la Flaca hablaron sobre el último escándalo del actor Alfredo Adame. Lili Estefa y Clarissa Molina vieron el video en el que se puede observar cómo el actor aparece peleando. Y es que se sabe que éste convocó una rueda de prensa que terminó en escándalo y golpes por doquier. Todo porque llegaron a reclamarle el no aparecer para su supuesta lucha pactada con “el cazafantasmas”.

Tanto Lili como Clarissa afirman que al ver las imágenes creyeron que todo se trataba de algo planeado, algo actuado. Pero entre risas “La Flaca” destacó que en verdad llevan años pensando que este tipo de escándalos del actor no pueden ser verdad. Sin embargo, parece que los hechos indican lo contrario.

En ese momento Clarissa acotó que si ella en algún momento llegase a encontrarse con Alfredo Adame, literalmente, ella tomaría otra dirección. Aseverando que ante lo visto, ella no sabe qué es lo que el actor podría llegar a hacer. Y no necesariamente en su contra, sino durante una rueda de prensa, como fue el caso de la que comentaban junto a Lili Estefan.

Cabe destacar que toda esta conversación entre las conductoras surgió de manera natural, entre risas incluso. En ningún momento buscaron ofender o burlarse de Alfredo Adame.

Hay que recordar que en los últimos días Clarissa Molina, como también Karina Banda, entre otras han acompañado a Lili Estefan en la conducción de El Gordo y la Flaca, porque Raúl de Molina se encuentra de vacaciones en Madrid, en compañía de su esposa.

Descubrimos además que esta ciudad, la capital de España es uno de los sitios favoritos de Raúl para vacacionar, y es que al año parece visitarla en más de una ocasión. Al ver las imágenes encontramos además que Clarissa Molina y Borja Voces le han deseado felicidad al conductor, que disfrute de estos días, le dicen, mientras también destacan la belleza de todo lo que “El Gordo de Molina” ha logrado plasmar en sus publicaciones, sobre este reciente viaje. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Ver más sobre Clarissa Molina y El Gordo y la Flaca:

Lili Estefan y Clarissa Molina muestran sus pasos de baile al ritmo de Marc Anthony

El Gordo y la Flaca. Qué pasó con Carlitos “el productor”, preguntan en Instagram

Karina Banda regresó a El Gordo y la Flaca, y la reciben con fuertes aplausos