Se burlan del trasero y de la cara que lució Ninel Conde en El Gordo y la Flaca

¿Se le cayó el trasero a Ninel Conde? Esa es la pregunta que generó el comentario de un fan que no dudo en exponer las curvas de la cantante, a través de un mensaje expuesto en el Instagram de El Gordo y la Falca: “Acomódenle la retaguardia a Ninel “plástico” Conde, las tiene muy bajitas”, comentó el seguidor del programa.

Y mientras unos no paraban de hablar de la cara de Ninel Conde, asegurando que ya estaba irreconocible, otros no dejaban dejaban de hablar sobre su trasero, y es que mientras alguien dice que lo tiene supuestamente bajito, otros dicen que lo tiene muy grande, que antes no era así: “Le crecieron las pompis al cambiarse de ropa, porque en shorts se mira “flat”. ¡Wow, qué cosas!”.

Otros insisten que Ninel Conde ha dejado de parecer a sí misma: “No se parece a Ninel. Se está dañando la cara con tanta cirugía”.

Desde hace muchos años Ninel Conde es víctima de este tipo de comentarios. La famosa cantante y actriz ha podido ver cómo muchos de sus fans y también de sus detractores destacan que en su cuerpo poco es natural. La acusan constantemente de hacerse cirugías estéticas innecesarias. Y ahora afirman que con el paso de los años, parece estar en vías de convertirse en la nueva Lyn May. Unos dicen que ya se parece a ella, mientras que otros afirman que es la hija de la famosa vedette.

Hay que recordar que actualmente Ninel Conde forma parte del programa Tu Cara Me Suena, y aunque no le está yendo mal, el público no se explica cómo es que tenga tan buena puntuación cuando creen que otros lo están haciendo mejor: “La verdad no sé cómo Yahir y Ninel están más altos que Helen, Christian y Michael si ellos dos son los peores. Yahir en vez de Alejandro Fernández parecía Eugenio Derbez y ayer se parecía a todos menos a Marco Antonio Solís. Ninel Conde sigue siendo ella misma en todas las imitaciones, solo cantando canciones de Thalía y Jlo”. View this post on Instagram A post shared by Tu Cara Me Suena (@tucaramesuenamxus)

