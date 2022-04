Qué comía todos los días la persona más longeva del mundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una empresa de Reino Unido que fabrica productos de CBD decidió investigar sobre los secretos para vivir una vida larga, así estudió a algunas personas más longevas del mundo.

Eat This, Not That señala que los investigadores examinaron los estilos de vida de seis personas que vivieron más de 100 años, encontraron que la dieta es un factor importante que influye en la longevidad. El estudio de Eden’s Gate examinó la dieta de Jeanne Louise Calment quien vivió 122 años y falleció en 1977.

En la dieta de la única persona que ha vivido más de 120 años se identificaron tres alimentos que pueden favorecer la longevidad: aceite de oliva, oporto y chocolate.

1. Aceite de oliva

Reemplazar la margarina, la mantequilla, la mayonesa y la grasa láctea por aceite de oliva se asocia con un menor riesgo de mortalidad.

Un estudio reciente de aproximadamente 92,000 hombres y mujeres de Estados Unidos publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los participantes que consumían la mayor cantidad de aceite de oliva (más de 1/2 cucharada o 7 gramos por día) tenían un riesgo 19% menor de muerte prematura y por enfermedad cardíaca en comparación con las personas que nunca o rara vez consumían este aceite.

2. Chocolate

La Fuente de Nutrición de Harvard explica que el cacao es rico en sustancias químicas vegetales llamadas flavanoles que pueden ayudar a proteger el corazón. Señala que estudios sugieren un vínculo el consumo de cacao o chocolate (1-2 cuadrados pequeños) y un menor riesgo de enfermedad cardíaca y mortalidad.

Los flavanoles apoyan la producción de óxido nítrico que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo, lo que reduce la presión arterial. Harvard también indica que los flavanoles del chocolate pueden aumentar la sensibilidad a la insulina y a largo plazo esto podría reducir el riesgo de diabetes.

El chocolate oscuro tiene un mayor porcentaje de sólidos de cacao. Se sugire optar por chocolate al 70 % de cacao o más para obtener la mayor cantidad de flavanoles.

3. Vino

Con frecuencia, el vino es asociado con la longevidad. Sin embargo, la clave de la protección contra las enfermedades y una larga esperanza de vida no solo estaría en el consumo de vino, sino en la dieta y el estilo de vida en general de los consumidores de esta bebida, como la dieta mediterránea.

Los beneficios para la salud del vino a menudo se atribuyen a su contenido de polifenoles. Entre los polifenoles específicos del vino tinto se incluyen resveratrol, quercetina y epicatequinas.

Puedes disfrutar de los compuestos beneficiosos del vino sin los riesgos que el consumo de alcohol, se puede optar por vino desalcoholizado. Los polifenoles beneficiosos en el vino presentes en las uvas rojas y moradas también pueden obtenerse en el vino sin alcohol.

