7 alimentos que ayudan a mantener el cerebro joven por más tiempo

Los alimentos que comemos pueden influir en la salud del cerebro, apoyar su función cerebral, ayudar prevenir el deterioro cognitivo o en el caso contrario, afectarlo negativamente y hacerlo envejecer.

Harvard Health señala que el cerebro funciona mejor cuando solo recibe “combustible premium”. Indica que comer alimentos de alta calidad que contienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes nutre el cerebro y lo protege del estrés oxidativo.

1. Pescado graso

Los pescados grasos son ricos en ácidos grasos omega-3. Harvard explica que las grasas omega-3 se han relacionado con niveles sanguíneos más bajos de beta-amiloide, la proteína que forma grumos dañinos en el cerebro de las personas con la enfermedad de Alzheimer.

Se sugiere el consumo de pescado graso al menos dos veces por semana. Entre las fuentes más ricas en omega-3 están el salmón, el atún, las truchas, las sardinas y la caballa.

2. Bayas

Las bayas como las fresas, moras y arándano son ricas en flavonoides como las antocianinas, pigmentos que les dan sus colores brillantes y que tienen afectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden ayudar a prevenir la inflamación en el cerebro y el daño en las neuronas.

Un estudio realizado por investigadores del Brigham and Women’s Hospital de Harvard encontró que el consumo de dos o más porciones de fresas y arándanos cada semana retrasaba el deterioro de la memoria hasta en dos años y medio.

3. Nueces

Las nueces, almendras y cacahuates estan aportan omega-3 ácido alfa-linolénico (ALA), proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que favorecen la salud cerebral. Contienen vitamina E y magnesio. El revestatrol en nueces y cacahuates se relaciona con la protección de las neuronas contra el daño oxidativo y con la prevención de la muerte neuronal.

Un estudio de 2014 publicado en The Journal of Nutrition, Health and Aging encontró que el consumo de 5 porciones de nueces a la semana estaba relacionado con una mejor función cerebral en la vejez.

4. Café

El café puede aumentar el estado de alerta y la capacidad de concentración a corto plazo. Pero a largo plazo, beber de 3 a 5 tazas de café se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia y enfermedad de Alzheimer más adelante en la vida, según una revisión del Journal of Alzheimer’s Disease. También está asociado con un menor riesgo Parkinson.

5. Vegetales de hoja verde

Comer una porción de vegetales de hojas verdes al día puede ayudar a preservar la memoria y las habilidades de pensamiento, según un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago.

Harvard señala que las espinacas, el brócoli y otras verduras de hoja verde son ricas en nutrientes saludables para el cerebro, como la vitamina K, la luteína, el ácido fólico y el betacaroteno.

6. Chocolate oscuro

Consumir un poco de chocolate oscuro como postre o bocadillo no solo puede ser favorable para el corazón, sino también para el cerebro. El cacao es rico en flavonoides con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden ayudar a proteger las neuronas y contribuyen a mejorar la oxigenación de la sangre del cerebro.

El chocolate negro contiene una mayor cantidad cacao y menos azúcar que otros tipos de chocolate.

7. Huevos

Los huevos contienen muchos nutrientes necesarios para una buena salud cerebral. Entre estos nutrientes se encuentran las proteínas, colina, hierro, zinc, selenio, yodo, ácido fólico, vitamina A, vitaminas B6, B12 y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 1 y 3.

Las yemas de los huevos son una buena fuente de colina. Algunos estudios han encontrado una relación entre un consumo más alto de colina y una mejor función cognoscitiva (como memoria verbal y visual), según comparten los Institutos Nacionales de Salud.

Ningún alimento por sí solo es todopoderoso para ayudar mantener el cerebro agudo

Harvard explica que ningún alimento para el cerebro puede garantizar un cerebro agudo a medida que se envejece. La estrategia más importante es seguir un patrón dietético saludable que incluya muchas frutas, verduras, legumbres y granos integrales.

Te puede interesar:

–5 hábitos alimenticios que te pueden envejecer hasta 10 años

–Qué alimentos tienen folato: no comerlos podría aumentar el riesgo de demencia

–Cómo seguir la dieta MIND para reducir el riesgo de Alzheimer