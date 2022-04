Allisson Lozz asegura que tuvo una “experiencia muy traumática” en su etapa como actriz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Allisson Lozz desde pequeña estuvo en las pantallas de televisión y es bastante recordada por lo que fue su última telenovela ‘En el nombre del amor’. Sin embargo, su carrera como actriz duró un poco más de 10 años y luego tomó un rumbo diferente.

“A mí no me gusta recordar mi vida pasada, mucha gente de ustedes me la encuentro en la calle y me dicen ‘te sigo en tu cuenta’ y aún así me pregunta ‘¿Y cómo era allá? y cuéntanos’ y me empiezan a preguntar cada detalle y es algo bien difícil para mí porque yo me salí de allá por algo” explicó Lozz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Explicó que es un tema que no le gusta tratar y que en su momento no pudo revelar nada debido a que había que cumplir con las reglas establecidas en el contrato. Agregó que para ella es una experiencia de su vida que no es de su agrado recordar y fue el motivo que la llevó a no quererse dedicar más a la actuación.

“Fue una experiencia muy traumática en el medio artístico y por muchos años yo no hablé nada porque no podía, realmente uno tiene un contrato que no puede hablar de lo que uno ve, pero eso ya se terminó”.

También es recordada por haber salido del reality infantil ‘Código de fama’. Otra de las producciones en las que participó fueron ‘Alebrijes y rebujos’, ‘Misión S.O.S’ y ‘Al diablo con los guapos’.

“Fue algo bien duro, bien difícil, estuve ahí casi 10 años de mi vida desde mi niñez y fue algo bien duro. La fama es algo que yo realmente nunca disfruté, nunca me gustó que la gente nada más me buscara por apariencias”, agregó en el mencionado audiovisual.

También destacó que tomarse fotos con los fanáticos no era algo que disfrutara, pues en su momento sentía que la obligaban y ella no deseaba hacerlo.

“A mí no me gustaba tomarme fotos cuando estaba en el medio artístico, yo era una niña y cuando empecé, yo quería jugar y me tomaba fotos con todos porque mi mamá me obligaba”.

Actualmente trabaja como emprendedora y asegura que desde que se retiró de su etapa como actriz tiene la vida que soñó. Está casada y es madre de dos niñas. View this post on Instagram A post shared by 🤍Trabaja desde casa (@allisson.gtz)

Te puede interesar:

· La terrible enfermedad que enfrenta Allison Lozz y el tiempo que le queda para perder por completo la vista

· Allisson Lozz revoluciona las redes al mostrar lo mucho que han crecido sus dos hermosas hijas

· Famosos que consiguieron otro trabajo y prefirieron llevar una vida normal