Cantante Rosalía sorprendió a sus seguidores con un viejo look

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Rosalía dejó a más de uno de sus seguidores sorprendidos al mostrar un nuevo look. En esta oportunidad se trató de unas cejas ultradelgadas y curveadas, haciendo que más de una mujer recordara viejos tiempos con ese estilo tan particular.

Muchos se preguntan si esa moda regresó, lo que se conoce hasta el momento es que en este caso la española se había maquillado con un lápiz negro encima de sus cejas naturales, es decir, todavía se encuentran pobladas.

Al detallar la foto de cerca se logra ver el grosor de sus cejas naturales, mientras que las líneas que están dibujadas logran salirse de la forma que ya tiene, es decir, se realizó un arco que le cambió completamente la expresión de su mirada.

Hasta el momento de la publicación de esta noticia, la foto llevaba más de 1 millón de ‘me gusta’ y más de 3.700 comentarios sobre este cambio temporal que posteó la intérprete de ‘Con altura’.

La diversidad en los comentarios abunda y es que a muchos les encanta, mientras otros manifestaron que no les agrada mucho lo retro. “Eres arte, Rosalía”, “Te amo”, “Eres muy random, te amo”, “Quiero ese estilo para hoy”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Georgina Rodríguez (pareja del futbolista Cristiano Ronaldo), Jennifer López y J Balvin son algunas personas del mundo del entretenimiento que reaccionaron ante el post con un ‘me gusta’.

La cantante también realizó otra publicación donde se muestra con sus cejas naturales y se dibujó una línea fucsia encima de cada párpado. De esta manera, sigue manteniendo un estilo diferente al momento de maquillarse.

La moda que lleva recientemente es la que se usaba cerca del año 2000 y fue en ese entonces donde las mujeres se depilaban las cejas y las adaptaban a esa moda que era tan solo llevar una delgada línea en vez de tenerlas pobladas como se ha vuelto común en esta nueva generación. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la intérprete de ‘Saoko’ se haría un cambio bastante llamativo en sus cejas y fue en el año 2018 cuando las tuvo maquilladas de color fucsia. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La cantante en varias oportunidades ha llamado la atención por su estilo tan particular y es que siempre ha sido vista como una de las que adoptan su estilo propio, tal es el caso de sus uñas acrílicas, mientras que ocurre lo mismo con su vestimenta.

Te puede interesar:

· Rauw Alejandro, novio de Rosalia, defiende a la cantante tras algunas críticas a su disco ‘Motomami’

· Cantante Rosalía sorprendió a Lionel Messi y Antonela Rocuzzo con un regalo bastante particular [Video]

· Rosalía bate récords de streams en España con su álbum “Motomami”