Jardinero rompe récord Guinness cosechando 1,269 tomates cherry en un tallo

Un jardinero británico rompió el propio récord mundial Guinness de la mayor cantidad de tomates cultivados en un solo tallo o racimo. El hombre de Hertfordshire cultivó una planta con 1,269 tomates cherry.

Los tomates que batieron récords se cultivaron en un invernadero en el jardín trasero de Douglas Smith, quien pasa hasta cuatro horas a la semana ocupándose de los racimos.

Smith es dos veces ganador del récord mundial. El jardinero rompió su propia marca en septiembre de 2021 cuando descubrió un solo tallo con 1,269 tomates cherry, unas semanas antes había logrado el récord con 839 tomates.

A new Guinness world record! Delighted to announce that my record 1,269 tomatoes on a single truss has just been approved. It breaks my own record of 839 from last year #nodig – https://t.co/IF0LH73iOa @GWR @craigglenday @MattOliver87 pic.twitter.com/QgPJP3NsFk

— Douglas Smith (@sweetpeasalads) March 9, 2022