Mamá de Evaluna Montaner publicó una conmovedora foto de Índigo

Marlene Rodríguez, madre de Evaluna Montaner, estremeció las redes sociales luego que el pasado martes publicara una foto de su nieta Índigo donde se le pueden observar los pies. La publicación cuenta con un extenso y conmovedor mensaje dándole la bienvenida al mismo tiempo que anunció la creación de una marca de ropa inspirada en la bebé.

“Cuando supe que Eva estaa embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije ‘Tina tienes que hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo‘, me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100 pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón”, escribió la esposa de Ricardo Montaner en la red social Instagram.

“Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural) esta ropita es amor que compartimos con uds”, finalizó Rodríguez.

Por su parte, la madre de Índigo publicó en las historias de Instagram lo que viene siendo este nuevo proyecto que está inspirado en su hija. El post muestra ropa para los más chiquitos de la casa en el cual se puede apreciar que es para ambos sexos.

“Dar a luz una nueva vida no es igual que dar vida a un proyecto, pero quienes están con nosotras en #hilorojo desde el comienzo, saben que llevamos meses trabajando para gestar el sueño de tener nuestra propia línea de #ropadebebes… Bienvenida y que la disfrutes tanto como nosotras”, es parte del mensaje que acompaña algunos atuendos de esta marca. View this post on Instagram A post shared by El Hilo Rojo (@elhilorojoatelier)

El pasado fin de semana los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner publicaron las primeras imágenes de la recién nacida así como parte del proceso de parto, confirmando de esta manera que la bebé ya había nacido. Sin embargo, fue el pasado 6 de abril cuando en el programa ‘Despierta América’ habían revelado el nacimiento de la más esperada de la familia. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Sin embargo, hasta la fecha solo han publicado fotos de los pies de la bebé, mientras que en el primer post de los padres se puede apreciar el brazo de Índigo. Ricardo Montaner, padre de Evaluna, manifestó que su nieta se parece bastante a su madre.

