Julio César Chávez regresa al cuadrilátero a pesar de que prometió que no volvería a pelear

Cercano a cumplir los 60 años de edad, la leyenda del boxeo Julio César Chávez volverá a calzarse los guantes. Y eso que en junio de 2021, cuando tuvo una pelea de exhibición contra Héctor “Machito” Camacho, aseguró que no volvería a subirse al cuadrilátero.

Pero el Gran Campeón rompió con su promesa por una razón más que justificada. Y es que el próximo 21 de mayo formará parte del evento Leyendas de Leyendas, para homenajear la trayectoria de Ignacio “Nacho” Beristain, emblemático entrenador mexicano de boxeo.

Estoy contento. No tan emocionado porque subirse al ring no es tan fácil. Pero por Don Nacho lo doy todo, tiene todo mi aprecio, todo mi cariño. Desde que lo conozco siempre hemos tenido comunicación, química. Siempre hemos tenido una relación de mucho afecto. Cuando me propusieron hacer la exhibición yo ya había prometido no subirme al ring, pero con con Nacho no me podía negar”.

Julio César Chávez