Raúl de Molina y su salida de El Gordo y la Flaca, por vacaciones, genera dudas: ¿Ausencia definitiva?

La ausencia de Raúl de Molina no ha pasado inadvertida para sus fans. Y es que el conductor lleva alrededor de dos semanas sin poner un pie en El Gordo y la Flaca. Su desaparición de la televisión hizo que un fan del show solicitara, en Instagram, que se le cambiara el nombre a El Gordo y la Flaca. Todo porque no les gusta que “el gordo de Molina” esté fuera por tanto tiempo.

Algunos, también es cierto, aplauden la supuesta salida de Raúl de Molina. Creen que ahora el programa es conducido únicamente por Lili Estefan y Clarissa Molina, pero nada más lejos de la realidad. Como ya te contamos previamente, Raúl sigue siendo el conductor estelar de esta producción de Univision. El gordo de momento está fuera del programa porque aún sigue de vacaciones. Aunque intuimos que es posible que vuelva aparecer en pantalla esta próxima semana.

A través de Instagram, el público de Raúl puede ver cómo su conductor ha estado compartiendo videos y fotos de su paso por Madrid, España. Un destino que con el pasar de los años se ha convertido en el predilecto del famoso conductor, ya que cada vez que tiene la oportunidad de volver, lo hace sin dudarlo. De Madrid parece que le gusta todo, desde su gastronomía, hasta su arquitectura y desde luego el clima.

Pero su larga ausencia, ha hecho que hasta People en Español esté, como nosotros, hablando de la usencia de Raúl de Molina y es que el público está preguntando.

Las dudas sobre su permanencia en El Gordo y la Flaca surgen después de que se dijera en Chisme No Like, bajo la voz de Javier Ceriani, que el conductor podría estar preparándose para el retiro. El mismo programa comentó en el pasado que los nuevos dueños de Univision podrían no querer a Raúl.

Sin embargo, sabemos, que Raúl de Molina sigue al pie del cañón y a la cabeza de El Gordo y la Flaca.

El actual video promocional con el que El Gordo y la Flaca celebra ser el programa de espectáculos, número uno de la televisión hispana, destaca la presencia de Raúl, confirmando que éste sigue siendo parte del equipo, tanto como el primer día que salieron al aire junto a Lili Estefan. Ahora, además el show cuenta con Roberto Hernández, Clarissa Molina y desde luego con Carlitos El Productor. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

