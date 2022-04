Republicano de Tennessee presenta la historia de vida de Hitler como un ejemplo positivo para los sintecho

El republicano Frank Niceley se encuentra en el ojo del huracán por haber mencionado que las personas sintecho sí pueden llevar una “vida productiva” y como ejemplo expuso la vida del dictador alemán Adolf Hitler.



Niceley lanzó el comentario durante un debate en el Senado estatal donde mostró su total apoyo a una medida que aumentaría las sanciones por acampar sin autorización en propiedad estatal.



Al tiempo de presentar su caso, el republicano compartió con sus colegas una “pequeña historia”, con la que intentó quedar bien, pero no fue así.



“En 1910, Hitler decidió vivir en las calles por un tiempo. Así que durante dos años Hitler vivió en las calles, practicó su oratoria y su lenguaje corporal y cómo conectarse con las masas. Llevó una vida que lo puso en los libros de historia”, contó Frank Niceley.

Después de contar la historia llegó su argumento: “Entonces muchas de estas personas, no es un callejón sin salida. Pueden salir de estos campamentos para personas sin hogar y tener una vida productiva o (como en el caso de) Hitler, una vida muy improductiva”.



… Más allá de la declaración de Frank Niceley, el proyecto de ley de Tennessee fue aprobado con una votación de 22 a 10 y convierte en un delito menos de Clase "C" acampar a lo largo de las carreteras y las rampas de salida.



La primera infracción que reciba un sintecho llevará a una multa y las infracciones siguientes se castigarán con una pena de 20 a 40 horas de servicio comunitario.



La última vez que el político Frank Niceley dio de qué hablar fue en 2009 cuando firmó una petición para que el exmandatario de los Estados Unidos Barack Obama presentara su certificado de nacimiento para demostrar que era estadounidense y no keniano como se había empezado a rumorar en diferentes medios de comunicación.



