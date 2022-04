Billie Eilish cierra el segundo día de Coachella con un show lleno de sorpresas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Billie Eilish cerró el día dos de Coachella convirtiéndose en la artista más joven en encabezar el festival.

“No debería estar encabezando esta mier**”, dijo Eilish. “Este es un sueño hecho realidad“.

La cantante abrió su actuación con la exitosa canción “Bury a Friend” que pertenece a su álbum debut “¿When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Durante su presentación tuvo varios invitados como Khalid con quien interpretó “Lovely” y su hermano Finneas, juntos cantaron “Your Power”, sin embargó extrañó que en su repertorio no estuviera “No Time To Die”, éxito que los hizo ganar un premio Oscar en la pasada gala.

Otro de sus grandes invitados y sorpresas fue Damon Albarn, vocalista principal de Gorillaz; interpretaron “Getting Older” y “Feel Good Inc”, éxito de la banda virtual. En este último tema los acompañó el rapero Posdnuos.

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras, mi primera banda favorita fue The Good, the Bad & the Queen cuando tenía seis años. Blur cambió el mundo. Y Gorillaz cambió el mundo. Este hombre es literalmente un genio“, se refirió Eilish sobre Albarn, líder de las tres bandas que mencionó y quien tuvo gran influencia en su carrera musical.

La presentación de Billie Eilish en el Valle de Coachella constó de 24 canciones, “Bad Guy” y “Happier Than Ever” fueron sus elegidas para cerrar el show. View this post on Instagram A post shared by BillieEilishGermany (@billieeilishgermanypage)

“Gracias, Coachella ¡Lo siento, no soy Beyoncé!, ¡Los quiero, buenas noches!”, finalizó.

También te puede interesar:

Billie Eilish emociona los asistentes con su homenaje a Taylor Hawkins en los Grammy 2022

Kanye West no actuará en Coachella a menos que Billie Eilish se disculpe con Travis Scott