Carolina Sandoval presume todas sus curvas en un traje de baño y demuestra que ama su cuerpo

Carolina Sandoval ha mostrado todas las curvas de su cuerpo en un traje de baño mientras recordaba unas palabras que le dijeron en una oportunidad en referencia a su cuerpo.

“Me estaba probando este traje de baño y me estaba acordando de lo que me dijeron una vez, que mis nalgas y mi cintura y mis piernas eran demasiado como llenas de carne, mucho volumen, y se veía muy vulgar. Incluso recuerdo que me dijeron que una flaca era una obra de arte y pero que una mujer con carne y volumen era una grosería”, expresó Sandoval mientras mostraba su cuerpo frente al espejo.

Además aseguró que ese tipo de comentarios no lograron afectarla. “Menos mal que este pechito por esas cosas no se acobarda y sigue adelante”, expresó.

Carolina Sandoval frecuentemente muestra sus curvas en las redes sociales sin temor a recibir algún tipo de críticas y demuestra de esa manera que se ama tal como es, y esos mensajes calan muy bien en sus seguidores en Instagram.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron tras esta publicación: “Mira tenes un Cuerpazo yo quiero estar como tu #venenosandoval bendiciones”, “Gracias a Dios x tu carácter, que nada te detenga,yo soy parecida feliz con mi cuerpo y muy parecido al tuyo somos una obra de arte también”, “Así es Caro, cuando se darán cuenta que lo vale es el intelecto y los valores que tengas, lo demás es pura cáscara, no dura mucho tiempo” y “Totalmente de acuerdo, gracias por ser voz… Y por ser ejemplar no debería existir estereotipos para aceptar tal y como son nuestros semejantes…”, fueron algunos de los comentarios que se ganó en esta publicación que ya tiene más de 78,7000 me gustas.

Además de hablar sin ningún problema acerca de sus curvas, ella también presume su sensualidad de diferentes maneras. Hace algunas semanas casi se une a la tendencia del “Anitta challenge”, el popular y sexy baile que popularizó la cantante brasileña Anitta y que consiste en un twerking apoyando manos y pies en el piso. Sandoval mostró su tanguita y se disponía a hacer el baile, pero un grito de su madre la frenó de unirse a la tendencia viral del momento.

