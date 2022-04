En medio de un escándalo: Ángela Aguilar publicó una foto con el amor de su vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Ángela Aguilar desde hace algunos días se ha visto envuelta en medio de críticas luego que hicieran públicas unas fotos comprometedoras con el compositor de música regional mexicana Gussy Lau. En esta oportunidad, se trata de una imagen que compartió en su cuenta personal de Instagram junto a Aneliz Álvarez, su madre.

La hija de Pepe Aguilar posó junto a su más grande apoyo en un restaurante de París, donde se deja ver que por muy complejas que sean las circunstacias que atraviesen, la unión y solidaridad que exista entre la familia todo lo puede solventar.

Ángela Aguilar respondió a la filtración de fotos

Ángela Aguilar se vio en la obligación de hacer un video para exponer su posición tras el contenido publicado donde se le veía de una manera bastante romántica con el compositor Gussy Lau de 33 años.

“Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, manifestó la cantante de 18 años.

Lamentó haber defraudado a quienes siguen su carrera musical, por lo cual dijo que necesita un tiempo para evaluar ciertas cosas y poder tomar decisiones.

“Me duele haber confiado en una persona en la que no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que, la verdad, nunca pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto” dijo la intérprete de ahí donde me ven.

También habló del abuso que atraviesan las mujeres y es que su caso ella fue afectada luego que expusieron fotos privadas, también lo hicieron con la revelación de videos íntimos.

“Me duele tanto y, por primera vez, me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay muchas mujeres que casi, casi se les acaba la vida por una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Apoyo a todas esas mujeres, siempre las he apoyado, pero hoy, por primera vez, viví lo que es y me parte el alma y me duele, nunca he estado consciente de (eso)”, explicó la joven.

“¿Cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mío?“, fueron parte de sus declaraciones.

