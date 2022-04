Gussy Lau ahoga sus penas cantando “Aquí Abajo”: dicen que su noviazgo con Ángela Aguilar terminó

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gussy Lau aparece en Twitter cantando estractos de la canción “Aquí Abajo”. Christian Nodal canta una canción que posee el mismo título y recordemos que Gusy Lau participó en esta misma como compositor. Sin embargo al comparar la letra de ambos temas, la de Gussy es diferente. Así que, aclaramos la duda y aún cuando Gussy canta “Aquí abajo”, esta parece no ser la misma en la colaboró para Nodal.

A parte de que la letra te ayuda a considerarla en si como una prueba, medios como Diario Cambio de México aseguran que existe la posibilidad de que Gussy y Ángela Aguilar hayan terminado su noviazgo, ya que José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, aseveró que posibilemente ya no andaban. El video de Gussy cantando estos versos tan tristes, por otrate, está circulando en Twitter, e indican que es reciente, razón por la cual los internautas también apuntan a que su supuesta historia de amor se acabó.

En la canción Gussy dice no sentirse bien, comparte con su música que de momento atraviesa días tristes. Esto es lo que canta Gussy Lau:

“He tenido días bueno y no tan buenos… A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no… Supongo que es el mal de amores, bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo… Hay días que me duele el pecho. He tenido tardes donde no me acuerdo, cuando me dijiste, no eres tú soy yo”.

¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? pic.twitter.com/lheJJVtBuB— Nadia Juárez (@yolitzin8) April 13, 2022

Aquí, por otra parte, les dejamos el tema interpretado por Nodal.

Se cree que la filtración de las fotografías íntimas, en las que éste aparece junto a su supuesta novia, Ángela Aguilar, hicieron que la relación conociera su terrible final. Sobre todo, porque hasta ese momento, decían, era un romance a puerta cerrada. El compositor aseveró que toda la familia sabía de su romance, y Ángela en su video de disculpas dijo que su mayor error había sido confiar en quien no debía. Nunca mencionó el nombre de Gassu, pero muchos creen que ella sí se estaba refiriendo a él de manera indirecta.

La filtración de las imágenes dijo que la había hecho sentirse violentada: “Me siento triste, defraudada. Han estado circulando unas fotos con las que yo nunca estuve de acuerdo que salieran. Me siento violentada de tener mi propia privacidad, decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Yo me puse en esta posición y fue mi error”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

