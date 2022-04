Influencer estadounidense es criticada por afirmar que no puede sobrevivir con menos de $10,000 dólares al mes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una TikToker está recibiendo críticas por afirmar que no podría sobrevivir con menos de $10,000 dólares al mes. La influencer, que se hace llamar Liv B, originaria de los EE.UU., ha causado revuelo después de decir que $117,000 dólares al año no es mucho dinero para ella.

La joven de 25 años dice que ella necesita al menos $10,000 dólares al mes solo para sobrevivir, según se informó en LAD Bible.

Liv publicó un video en su canal en el que afirmaba que nunca tendría un trabajo que pague por hora, cosa que causó indignación en muchas personas. Y es que la influencer dijo que esos trabajos no valen la pena.

Ella dijo: “El salario por hora no vale la pena. No volveré a trabajar para el hombre blanco. Trabajaré para mí, por propinas o crearé mi propio negocio. Trabajar por un pago por hora en los EE.UU. no vale la pena“.

Sin embargo, uno de sus espectadores le respondió diciéndole que él gana $117,000 dólares por su trabajo por hora.

En otro video, Liv le respondió: “Señor, $117,000 dólares al año no es mucho dinero. Es mucho dinero para algunos estadounidenses porque los estadounidenses están en bancarrota. Pero $117,000 dólares no es mucho dinero, así que felicidades”.

En los EE.UU., la persona promedio gana alrededor de $63,000 dólares, y el hogar promedio tiene ingresos de $87,000 dólares.

Cuando alguien respondió que ella de seguro necesita tener un estilo de vida lujoso para necesitar al menos $120,000 dólares para sobrevivir, Liv respondió: “$117,000 al año son $10 000 dólares al mes. No es que viva un estilo de vida lujoso, es que vivo una vida adulta. Tengo 25 años. ¡Tengo 25 años! No puedes sobrevivir con $10,000 al mes. Al menos yo no puedo”.

Una persona de su público preguntó: “Nunca he tenido tanto dinero por mes en mi vida y tengo 32 años y trabajo en un bufete de abogados. ¿Esta persona es una heredera?”

Sin embargo, en otro video, Liv explicó por qué necesitaba tanto dinero y reveló que gasta $4,000 dólares en comida y alquiler todos los meses.

Ella explicó: “$10,000 dólares, donde vivo, no es mucho dinero teniendo 25 años, siendo un adulto joven, siendo de California, siendo alguien a quien le gusta viajar, siendo alguien a quien le gusta comer, siendo alguien a quien le gusta hacer ejercicio, siendo alguien a quien le gusta hacer muchas actividades”.

Al final, Liv se disculpó por sus comentarios: “Me disculpo si ofendí a alguien. No debería haber puesto a los estadounidenses en una categoría porque todos somos diferentes y debería haber pensado antes de hablar, así que me disculpo”.

