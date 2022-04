Thalía preocupa a sus fanáticos por el aspecto de su rostro tras exceso de retoques estéticos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Thalía siempre ha demostrado que aparenta menos edad gracias a los retoques estéticos que se realiza, durante su carrera como artista no ha intentado ocultarlo. Sin embargo, en esta ocasión ha recibido muchas críticas negativas por el aspecto de su rostro debido a que se ve que le cuesta un poco lograr abrir sus ojos.

La actriz de 50 años siempre se ha mostrado viva, muy alegre y llena de energía, es por ello que también aprovecha para no dejar de verse joven con ayuda de los avances estéticos que siempre y cuando esté a su alcance lo seguirá haciendo más allá del valor económico.

La mexicana publicó una foto en su cuenta personal de Instagram donde se ve un poco hinchada su cara. Aparentemente posó sin nada de maquillaje mientras vestía ropa deportiva en un gimnasio en compañía de uno de sus perros.

“No me deja ni por un segundo! Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche”, fue el mensaje que compartió en la publicación que llevaba más de 137.900 ‘me gusta’, mientras que superaba los 1.600 comentarios.

Los usuarios de diversas redes sociales aseguraron que la artista aparentemente ha hecho uso excesivo del botox debido a que las expresiones en su cara son completamente diferentes a las que se están acostumbradas a ver. De hecho, algunos internautas la han comparado con la vedette Lyn May de 69 años. View this post on Instagram A post shared by Lyn Maychi (@lyn_may_)

“Que dada en la madre te diste en la cara”, “Tan angelical que tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”, “Ya no te infles los cachetes, te ves rara”, “Demasiado botox que ni los ojos se le ven ya“, “¿Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía?”, “Eres demasiado bella para dañarte la cara aplicándote cosas”, “Lyn May”, “Thalía eres bella pero ya no se te miran los ojos“, fueron algunos comentarios que dejaron en el post.

A inicios del mes de abril, la actriz recordada por su interpretación en la telenovela María la del Barrio publicó un video en la red social de la camarita donde se deja ver que le están realizando algún tratamiento estético en la cara. Sin embargo, no dio a conocer los detalles de lo que le estaban haciendo. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

