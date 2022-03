Thalía sufre quemaduras de sol: quedó tan colorada que nadie se fijó en sus diamantes

Thalía se quemó. Algunos dirían que llevó el bronceado al extremo, y otros que simplemente se le olvidó el protector solar. En cualquier de los casos el hecho es el mismo, Thalía sufre de quemaduras al sol. No sólo quedó colorada, sino que además las marcas de los tirantes del bikini sobre la piel le dejaron la piel blanca.

Con ver las imágenes cualquiera que haya padecido lo mismo que Thalía, recordará en casos como estos la piel no sólo sufre enrojecimiento, además queda caliente y en ocasiones con el paso de los días tiende a caerse la pequeña capa de piel que se quemó al sol. Vulgarmente se dice que se empieza a “pelar la piel”.

Explicado lo anterior se entiende entonces porqué muchos de sus fans han empezado a compartir con Thalía remedios para calmar el ardor y el calor que emite la piel quemada. Algunos le dicen que se ponga crema, porque con esto podrá aliviar el ardor. Mientras que otros le aconsejan que se ponga sábila. El El aloe vera le fue aconsejado en reiteradas ocasiones.

Muchos otros le advirtieron a Thalía que tenía que cuidarse porque este tipo de quemaduras de sol pueden ser peligrosas, ocasionando así daños irreparables en la piel. En el menor de los casos aparecen marcas o manchas de sol, que con el pasar de los años ya no pueden quitarse. Se puede decir que debido a la quemadura nadie se fijó en la cadena de diamantes que adornaba el cuello de Thalía. El color rojo de su piel hizo que todos se espantarán por lo mucho que se quemó al sol y empezaran a darle, con urgencia, consejos para lidear con el ardor y para curar la piel. Además vale decir que este tipo de quemaduras avejentan la piel con mayor rápidez.

Por otra parte, dicen que las quemaduras de Thalía fueron en la fiesta de cumpleaños de Lili Estefan, de ahí que los fans estén consternados, y es que cuestionan a la cantante sobre la importancia que tiene usar protector solar, no sólo para el rostro sino también para el resto del cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

En una de las tantas imágenes de las celebraciones de cumpleaños de Lili Estefan, el video en el que aparece con Thalía ha tenido mucho éxito, y no sólo por lo felices de que se ven, sino porque en este lo que sí han notado los fans es el collar de diamantes que lleva Lili Estefan en la base de su cuello. El de Thalía es un poco más largo, pero sin duda parecen ir un poco combinadas con sus bellas alhajas. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

