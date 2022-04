Thalía presenta su canción para el gimnasio tras su famoso “me oyen, me escuchan”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La espontaneidad de Thalía en las redes sociales le ha regalado a sus seguidores momentos inolvidables, como aquel directo en el que se puso a cantar “me oyen, me escuchan, me sienten” o aquel otro video surrealista en el que le daba por hablar con unas gallinas que se había encontrado en el campo.

Ahora la estrella mexicana ha abierto las puertas de su gimnasio casero para mostrar cómo arranca una sesión de entrenamiento con una canción de cosecha propia que la ayuda a motivarse: “Muy aplicada en el gym, con una niña muy hermosa, que está muy sabrosa. Esta niña linda con su cara tenebrosa”, se le puede escuchar cantando en un video que publicó en sus Stories.

Esa “niña” no es otra que su impresionante dóberman llamado Francesca, que llegó a su vida el año pasado y no se separa de su lado; de hecho, Thalía tiene que asegurarse de que no se suba con ella a la cinta de correr.

De paso, la artista también ha revelado que le gusta hacer deporte mientras ve la serie ‘The Walking Dead’ y que rara vez le presta atención a la ropa que se pone antes de entrenar.

Fue en 2018 cuando Thalía hizo un video en Instagram desde su casa en Connecticut luciendo un mono rosa con flecos en el que exclamaba: “¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?”, dirigiéndose a sus seguidores.

“Fue precisamente un día donde no me sentía tan bien y tenía que salirme de eso. Entonces, me habían regalado un vestido, que a mí me encantó, y me lo puse, agarré mi stick y empecé a hacer locuras”, contó Thalía sobre el origen del video.

Un día después, cuando la cantante se despertó, notó que el video había sido un furor en las redes sociales. Hasta había miles de imitaciones y versiones musicales de todo tipo.

“La verdad me emocionó porque no me sentí sola, porque me sentí parte de toda una comunidad que quiere divertirse”, señaló en ese entonces.

