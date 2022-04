Hija de Adamari López debutó como presentadora en la televisión

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado lunes 18 de abril el programa matutino que transmiten en Telemundo, ‘Hoy Día’ recibió una invitada bastante especial porque contó con la participación de Alaïa, la hija de Adamari López y el bailarín Toni Costa.

La pequeña con tan solo siete años aprovechó con su presencia para llenar el espacio de alegría, diversión y también sonrisas. En esta oportunidad, les hizo compañía a los presentadores Nacho Lozano, Sthephanie Himonidis y a su madre Adamari López.

Desde tempranas horas ya habían anunciado que tendrían a un “invitado especial” durante la transmisión. Sin embargo, no fue por mucho tiempo que la audiencia del programa ‘Hoy Día’ se mantuvo en la expectativa porque la madre de Alaïa publicó en sus redes sociales que su hija estaría como presentadora en televisión nacional.

“Hoy más emocionada que nunca porque Alaïa va a venir al show y va a estar como presentadora por primera vez, así que se me llena el corazón de orgullo. Espero que no esté tímida. Véanla”, escribió la también actriz.

“Nuestra sobrina @alaia hace su debut como conductora en #HoyDia. ¡Qué bien la estamos pasando con esta visita tan especial!”, fue el mensaje que acompañó la publicación que realizaron en la cuenta del programa transmitido por Telemundo.

Durante el fin de semana, la pequeña de 7 años estuvo compartiendo con su padre en la ciudad de Orlando visitando los parques temáticos y como que la visita la hizo recargar las energías para presentarse ante las cámaras de televisión.

“Espectacular fin de semana juntos. Sabía que la montaña rusa no me sentaría muy bien pero aún así me monté con mi hija. Lo que sea por ella, por verla feliz. Les cuento que siempre me ha gustado la velocidad, las montañas rusas, la adrenalina… Pero de unos años para acá no sé (…) pero empezaron a sentarme mal”, escribió Costa tras la salida con su hija. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

El bailarín agregó que en ocasiones al salir de las atracciones en los parques de diversión, termina con las manos sudadas, “el cuerpo revuelto” y también con mareos. Sin embargo, señaló que durante este fin de semana no fue tan mala la experiencia que tuvo.

