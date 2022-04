Maluma se rinde ante el éxito y la belleza de Karol G en Coachella, y Anuell AA se queda sólo mirando en redes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Maluma reconoció la grandeza de Karol G. El cantante colombiano, colega, amigo y compatriota de La Bichota destacó el paso de la intérprete como digna representante de Colombia en el escenario de Coachella. Y como él también reaccionó Shakira. Quien le dedicó las siguientes palabras a la ex de Anuel AA: “Orgullosa de ti Karol G en Coachella. Gracias por el cariño y sigue volando alto”.

El paso de Karol G por dicho festival de música no pasó desapercibido. Al contrario, no sólo se hizo notar por su explosiva participación y el vestuario tan sexy que lució. Sino porque, al parecer hasta ¿Anuel AA le dedicó unas indirectas palabras?.

Según cuenta Chisme No Like, este mensaje de Anuel AA puede ir dedicado a su ex novia. Todo parece indicar que la canción MAMIII que ella canta junto a Becky G podría estar dejándolo de mal humor. Y recordemos que Karol interpretó este tema en Coachella junto a la joven intérprete. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Pero pese a estos mensajes de Anuel AA, el éxito de Karol G es indudable, sus fans incluso quieren ser y verse como ella. Sino basta ver estas imágenes compartidas por el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain: View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Aquí les dejamos el primer mensaje que dizque Anuel AA le envió a Karol G, estas fueron las palabras exactas del reguetonero: “Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones. Después de tanto tiempo. Suéltenme en banda, que a mí sin coj*n* me tiene”. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Más sobre Karol G:

Anuel lanza fuerte mensaje en las redes sociales y todos creen que habla de Karol G

Karol G menea las caderas en un sexy atuendo que deja mucha piel al descubierto

Karol G presume de su sensual figura en un ajustado atuendo horas antes de una importante presentación