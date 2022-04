Myrka Dellanos: “Mi vida no es perfecta, pero elijo enfocarme en lo lindo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Myrka Dellanos constantemente expresa lindos mensajes ante sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En esta oportunidad la conductora de La Mesa Caliente de Telemundo habló acerca de la vida y de las cosas en las que ella ha elegido enfocarse en ese camino.

“Feliz comienzo de semana! Miren que grande es Dios! Me siento bendecida de poder estar con ustedes cada día en un programa con mujeres que respeto muchísimo. Cuando hablo con Dios, le digo “Gracias! Gracias! Gracias! Mi vida no es perfecta como la de todos, pero escojo enfocarme en lo lindo de la vida! Agradecida también por su cariño a través de los años. Aquí les comparto esta foto hoy en mi camerino de @Telemundo antes de salir en @lamesacaliente”, escribió la presentadora junto a una imagen en la que luce un lindo vestido floreado ceñido al cuerpo que se tomó ante un espejo.

Esta publicación de Dellanos tiene algunos comentarios de personas que le han expresado lindas palabras ante las que ella publicó. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado: “Tu si te amas y te aplaudo por eso, eres una Barbie y además de inteligente, respetuosa, buena persona, y excelente periodista. Ejemplo a seguir”, “Dios es fiel Bella Myrka”, “Dios siga depositando de su favor y gracia sobre tu vida”, “Q gran verdad no creo q nadie tenga una vida Perfecto pero Dios siempre nos da un motivo para amarlo y confiar en el”.

Myrka Dellanos hace algunas semanas se confesó ante sus seguidores de Instagram y habló de lo difícil que es que la comparen constantemente con sus otras compañeras del programa.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?. Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, expresó la conductora.

