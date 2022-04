“Nunca permitas que tu esposa ni nadie hable en tu nombre”, el consejo de Shaquille O’Neal para Will Smith

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Siguen surgiendo opiniones de personajes famosos después de la polémica reacción de Will Smith en la gala de los premios Oscars 2022, cuando le dio una bofetada al humorista Chris Rock en pleno escenario. Ahora fue el exbasquetbolista Shaquille O’Neal quien entró en la conversa.

Duras consecuencias ha tenido Smith, actor de 53 años de edad, tras su impulsiva reacción. Primero renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y luego la propia Academy Award suspendió al nacido en Filadelfia por 10 años. En ese lapso no podrá participar en nada que sea realizado por ellos.

En ese sentido, Shaq quiso enviarle un mensaje a Smith en su podcast semanal llamado The Big Accountability: “Nunca voy a decir que me equivoqué al darle un puñetazo a Brad Miller, eso jamás me escucharás decirlo. Ocurrió y seguimos adelante, así debe de ser”.

Esto, recordado aquel polémico enfrentamiento entre O’Neal y Miller, que en su momento era jugador del Chicago Bulls.

Luego fue directo con otro comentario hacia Smith: “Nunca permitas que tu esposa ni nadie hable en tu nombre”. Debido a que el accionar del actor contra Rock fue por insistencia de su esposa y se dejó llevar por el momento.

Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia y Rock le hizo un comentario chistoso sobre ese tema, ha dicho frases muy polémicas después de la gala de los Oscars que ha dejado todavía más mal parado a Smith. “Exageró en su reacción, y no necesito que mi marido me defienda”, ha dicho Jada.

Tyson también se pronunció

Por su parte, el legendario boxeador Mike Tyson opinó muy parecido a lo que había dicho el ex luchador Ric Flair.

“Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada”, declaró Flair.

Tyson siguió: “Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también sería más de un puñetazo”.

Smith se ganó esa noche el premio al Mejor Actor de los Oscar por su papel como el padre de Venus y Serena Williams en el film King Richard.

