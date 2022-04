Christian Nodal se muda a Estados Unidos, no le interesa regresar a México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A través de un video, en lo que parece ser una dinámica de preguntas y respuestas con su público, Christian Nodal confesó que “es muy complicado vivir en México” debido a que no se puede tener nada a gusto.

El cantante del regional mexicano al parecer no se la está pasando bien en tierras aztecas, no solo porque los medios lo acosan respecto a su extinta relación con Belinda; sino también porque no puede exhibirse como le gustaría.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad“, mencionó Nodal.

Es por ello que Christian está decidido a mudarse a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, donde se siente mucho más a gusto y donde sí se puede dar “ciertos lujos”, sin que la gente hable.

“Aquí es como que no importa. Aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas, y nadie se sorprende”, aseguró en la conversación que ha mantenido con sus seguidores.

Por si fuera poco, TVNotas reveló esta semana que una fuente cercana al exprometido de Belinda afirmó que el cantante ya adelantó un pago de más de $100,000 dólares por la renta de su nuevo hogar en Los Ángeles.

“Sigue con sus gastos extravagantes, pagó casi un millón de pesos por rentar una casa en Los Ángeles, para darle rienda suelta al placer”, citó la revista mexicana.

Christian también se refirió al comentado anillo de $3 millones de dólares que le dio a Belinda tras leer en voz alta el mensaje de uno de sus fanáticos que afirmaba: “¡Dejen de pedir el anillo, él ni lo pide!”. “Correcto”, dijo él sin poder contener la risa.

Todo indica que Christian Nodal está listo para pasar página y no necesita para ello la joya que le entregó a Belinda cuando le propuso matrimonio en mayo del año pasado.

No es un secreto que Nodal disfruta la vida ostentosa, la joyería con enormes piedras preciosas, autos de alta gama y comer en restaurantes exclusivos. Recientemente, el intérprete de temas como “Botella tras Botella”, “Dime Cómo quieres” y “Te Voy a Olvidar” asistió a uno de los restaurantes más exóticos que ofrece cortes de carne sellados con láminas de oro, llamado Nusr-Et, donde pagó una cuenta de aproximadamente $20 mil dólares por el consumo de él y de varios amigos.

