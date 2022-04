Médico de Ohio acusado de prescribir fentanilo en exceso a pacientes moribundos es declarado no culpable de asesinato

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El médico William Husel de Ohio fue declarado no culpable de 14 cargos de asesinato después de haber sido acusado de prescribir en exceso fentanilo a sus pacientes en estado crítico y así poder acelerar su muerte.



Los fiscales en su momento señalaron que administró deliberadamente dosis excesivas de fentanilo que causaron o aceleraron la muerte de pacientes en la unidad de cuidados intensivos entre 2015 y 2018 por lo que también tendría que enfrentar un cargo menor de intento de asesinato.



“Si aceleras la muerte de una persona, incluso si su muerte es tan segura como que el sol saldrá por la mañana si aceleras eso, has causado su muerte ante los ojos de la ley”, dijo el fiscal del condado de Franklin, Michael Holbrook.



La defensa del médico, José Báez, señaló que los fiscales no habían podido probar más allá de una duda razonable que las dosis en realidad aceleraron la muerte de los pacientes o que su cliente tenía la intención deliberada de matarlos.



Varios colegas de Husel salieron en su defensa y aseguraron que su compañero es “un médico maravilloso” que trabaja arduamente por salvar la vida de las personas y siempre está dispuesto a enseñar y compartir sus conocimientos.



En tanto, familiares de los pacientes que murieron después de haber sido recetados con dosis de fentanilo en exceso argumentaron que notaron un deterioro acelerado, lo que les dejaba ver que el medicamento les ayudó a acelerar su muerte.



La decisión de declarar al médico de Ohio no culpable se tomó una semana después de que los miembros del jurado comenzarán a deliberar y días después de que dijeran que se encontraban en un callejón sin salida y que no podían llegar a un veredicto unánime.

Te puede interesar: