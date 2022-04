Conejito de Pascua reparte condones a varios niños tras confundirse con la canasta de huevos de una clínica de sexo seguro

Una madre de familia se enfundó de conejo de Pascua e intentó llevar alegrías a decenas de niños de la Escuela Primaria Gullett en Austin, Texas, sin embargo, su acto de bondad terminó en escándalos cuando los menores de edad abrieron los huevos y descubrieron que en lugar de dulces había condones.



Según los informes, el padre no identificado es un farmacéutico que pasó directamente de participar en la clínica de sexo seguro a la escuela primaria antes mencionada.



“Un padre apareció en la escuela primaria de mis hijos vestido de conejito de Pascua durante la recogida. (Ellos) repartieron huevos, en su mayoría llenos de dulce, algunos con condones sin abrir”, escribió el padre de familia Nathan Jesen en Twitter.

A parent showed up at my kids' elementary school dressed as an Easter Bunny during pickup. He handed out eggs, mostly filled with candy. Some with unopened condoms. Not sure this is the Austin weird I signed up for. — Nathan Jensen (@NateMJensen) April 15, 2022

Asimismo, señaló que el incidente se trató de un accidente ya que el conejito llegó a la escuela primaria para repartir los dulces y fue “asaltada por los niños” mientras repartía los huevos llenos de “sorpresas”.



Aparentemente la botarga salió corriendo del lugar y le pidió a una persona que estaba a su lado que le entregara más huevos, pero accidentalmente le trajo el lote que no estaba destinado a los niños.



“Su esposo trajo los huevos equivocados y se produjo el caos”, escribió Jensen. Update: A pharmacist ran a clinic in a bunny suit about safe sex. She picked up her 2nd grader in costume and handed out some candy. Got mobbed by kids, ran out of candy and called her husband. Her husband brought the wrong eggs. Chaos ensued. https://t.co/zLypppQnBD— Nathan Jensen (@NateMJensen) April 15, 2022

KXAN reveló que la entrega de huevos no fue organizada por los funcionarios de la Escuela Primaria Gullett, razón por la que el Distrito Escolar Independiente de Austin le pidió que abandonara las instalaciones, sin embargo, el conejito siguió repartiendo huevos desde una acera pública.



“Estamos trabajando para revisar nuestros protocolos de seguridad para garantizar que esto no vuelva a suceder”, dijo el portavoz del distrito.



Según KEYE, el Departamento de Policía de Austin ISD ha abierto una investigación y está decidiendo si presenta cargos contra la madre.



El distrito escolar también mencionó al medio antes citado que a los jóvenes no se les enseña nada sobre la “sexualidad humana y la responsabilidad”, razón por la que el obsequio más allá de causarles intriga fue visto como una desilusión por no encontrar dulces.

