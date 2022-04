Stoli lanza edición especial botella de vodka para ayudar a alimentar a refugiados de Ucrania

Stoli está lanzando una botella de edición limitada de Stoli Vodka para contribuir en la alimentación de ucranianos afectados por la guerra.

Las ganancias obtenidas por la venta de las botellas serán donadas a World Central Kitchen (WCK), la organización fundada y dirigida por el chef José Andrés y que proporciona comida a refugiados que huyen de Ucrania y a quienes se quedan en las ciudades atacadas.

La edición especial de la botella de vodka estará disponible en Estados Unidos y países seleccionados de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, España, Italia, Polonia, Letonia y la República Checa. Tiene el objetivo de recaudar 1 millón de dólares para la organización WCK antes del 24 de agosto, para celebrar el Día de la Independencia de Ucrania.

La botella tiene los colores de la bandera nacional ucraniana así como una paloma de la paz. Según la compañía de vodka, la botella de edición especial no solo es lanzada como una manera de proporcionar recursos, financieros a Ucrania, sino que también es un símbolo de solidaridad.

“A medida que los ucranianos continúan sufriendo pérdidas inimaginables, estamos haciendo nuestra pequeña parte para mostrar un apoyo inequívoco”, dijo Damian McKinney, director ejecutivo global de Stoli Group.

Stoli Group también está lanzando un programa llamado “Cócteles para Ucrania” en el que alienta a los bares y restaurantes a donar $1 a WCK por cada cóctel Stoli vendido. Los consumidores también pueden hacer una donación directa a WCK en la página de recaudación de fondos.

El sábado pasado, la cocina de socorro de uno de los socios de World Central Kitchen fue dañada por un misil ruso que impactó un edificio en Kharkiv, Ucrania.

Una actualización que esperaba no tener que hacer nunca… Esta es la realidad aquí: cocinar es un acto heroico de valentía, escribió Nate Mook. CEO de WCK, en un tuit en el que comparte un video sobre del ataque.

An update I hoped I’d never have to make. I’m at a @WCKitchen restaurant in Kharkiv, where less than 24 hours ago I was meeting with their amazing team. Today, a missile stuck. 4 staff were wounded. This is the reality here—cooking is a heroic act of bravery. #ChefsForUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AyU4fUnA61

— Nate Mook (@natemook) April 16, 2022