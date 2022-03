Vodka ruso está siendo boicoteado por gobernadores y propietarios de bares en Estados Unidos

El vodka ruso está siendo boicoteado por gobernadores, dueño de bares y licorerías en Estados Unidos luego de que Vladimir Putin lanzara un ataque contra Ucrania la semana pasada.

Los gobernadores de Texas, Utah, New Hampshire, Ohio, Pensilvania han emitido mensajes en los que indican el retiro de productos rusos y firman órdenes ejecutivas en las que se incluye el retiro de vodka ruso de los estantes de licorerias”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox comunicó que todos los productos fabricados en Rusia serán retirados de las licorerías estatales. También señaló que se revisarán todas las adquisiciones estatales en busca de vínculos con Rusia.

We will do our part to push back on the Russian invaders and stand with our sisters and brothers in Ukraine. Effective immediately all Russian-made products will be removed from state-run liquor stores. We will also review all state procurements for any Russian ties. 🇺🇦 pic.twitter.com/oOB4dFFBTf — Spencer Cox (@SpencerJCox) February 27, 2022

Chris Sununu, el gobernador de New Hampshire, también informó la instrucción de retiro de licores de fabricación rusa y de marca rusa de los puntos de venta de licores y vinos hasta nuevo aviso. “New Hampshire apoya al pueblo de Ucrania en su lucha por la libertad”, compartió en un tuit.

This morning I signed an Executive Order instructing @nhliquorwine outlets to begin removing Russian-made and Russian-branded spirits from our liquor and wine outlets until further notice.



New Hampshire stands with the people of Ukraine in their fight for freedom. 🇺🇦 — Chris Sununu (@GovChrisSununu) February 26, 2022

“He pedido a los miembros de la Asociación de Restaurantes de Texas, la Texas Package Stores Association y todos los minoristas de Texas que retiren voluntariamente todos los productos rusos de sus estantes. Texas apoya a Ucrania”, tuiteo el gobernador de Texas, Greg Abbott el sábado pasado.

I’ve asked the members of the Texas Restaurant Association, Texas Package Stores Association & all Texas retailers to voluntarily remove all Russian products from their shelves.



Texas stands with Ukraine.#StandWithUkraine — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 26, 2022

El gobernador de Ohio, Mike DeWine ordenó cesar tanto la compra como la venta de todo el vodka elaborado por Russian Standard. En el mensaje explicó que Russian Standard es la única destilería de propiedad rusa en el extranjero que vende vodka en Ohio. El vodka de Russian Standard se vende bajo las marcas Green Mark Vodka y Russian Standard Vodka.

Los propietarios de algunos bares y restaurantes han mostrado su apoyo a Ucrania deshaciéndose de vodka ruso.

Evel Pie, una pizzería inspirada en el punk rock Evel Knievel en el centro de Las Vegas emprendió una campaña para deshacerse del vodka ruso y reemplazarlo con una marca de propiedad ucraniana. Las ganancias se destinarían al Comité Internacional de Rescate para Ucrania.

En Bend, Oregón, Pine Tavern en Bend, también anunció que ya no vendería vodka ruso. El propietario de la taberna, Bill McCormick, dijo que que estaba dispuesto a perder cientos de dólares en ventas de vodka para oponerse a la invasión.

Poco vodka ruso Estados Unidos

El impacto del retiro de vodka ruso en los estantes podría no ser tan grande como se pensaría. Tan solo en Ohio, el retiro es de 6400 botellas en 487 agencias del estado.

Rusia ocupa es el sexto proveedor de vodka importado a los Estados Unidos. Francia es el principal importador de vodka, seguido de los Países Bajos, Suecia, Letonia y Polonia.

“Algunas de las marcas de vodka populares que los consumidores pueden pensar que son rusas no se producen en Rusia”, dijo Lisa Hawkins, vicepresidenta sénior de Asuntos Públicos del Consejo de Licores Destilados de los Estados Unidos a través de Forbes.

Smirnoff, que se fundó en Rusia, ahora es propiedad de bebidas Diageo y se produce en todo el mundo.

“No hay mucho vodka de fabricación rusa en el mercado estadounidense. Las importaciones de vodka ruso a los Estados Unidos se redujeron casi un 79 % desde 2011 y representaron solo el 1,3 % de las importaciones totales de vodka en 2021”, puntualizó Hawkins.

