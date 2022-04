Identifican a la “momia” hallada entre las paredes de un edificio de California

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En agosto de 2020 la madre de Joseph Edward Mejica reportó ante las autoridades que su hijo había desaparecido, dos años después la policía de California se puso en contacto con la familia para informarles que su cuerpo había sido recuperado.



En entrevista con TODAY la Oficina del Sheriff del Condado de Alameda informó que se resolvió el misterio de la “momia” hallada el pasado mes de marzo en el Centro de Convenciones Henry J. Kaiser.



El teniente Ray Kelly informó que un trabajador de la construcción descubrió el cuerpo mientras derribaba una pared al interior del centro y que Mejica pudo haber estado dentro del muro año y medio.



Aunque los investigadores se encuentran analizando cómo es que llegó hasta ahí el hombre de 42 años, Kelly ha mencionado que Mejica podría haber terminado allí después de caerse del área del techo donde lo encontraron.



“De alguna manera, no estamos exactamente seguros, trató de bajar allí o tuvo algún tipo de emergencia médica o quedó atrapado. No estamos exactamente seguros, esa es la gran pregunta del día, pero nuestro examen mostró que no había señales de juego sucio. No lo pusieron allí. No había señal de que fuera víctima de un crimen o algo por el estilo”, contó al mismo medio.



La policía indicó que Mejica, quien también fue identificado como un hombre sin hogar, tenía antecedentes de robo, allanamiento de morada y arrestos relacionados con drogas. Todos los delitos fueron menores y no violentos, no poco comunes entre los sintecho.



“No tenía hogar y tenía algunos problemas de consumo de sustancias y se sabía que sacaba cobre y otros metales preciosos de los edificios”, dijo Kelly.



Los investigadores no lograron identificar al hombre hispano de manera inmediato, pero fue gracias a una placa de metal en su tobillo que traía debido a una lesión anterior que supieron que se trataba de Mejica.

