Madre hispana desaparecida en Indiana es hallada muerta en su automóvil; su bebé aún estaba con vida

Alexis Morales, de 27 años, fue hallada sin vida al interior de su SUV BMW X5 2006 la noche del martes en South Bend. De acuerdo con las autoridades, el caso está siendo investigado como homicidio.



La joven fue declarada muerte en el lugar, mientras que su hijo Messiah Morales, de 5 meses, fue hallado con signos vitales y fue llevado a un hospital cercano para observación.



Alexis y Messiah fueron reportados como desaparecidos la semana pasada, sin embargo, en GoFundMe la prima de la víctima reveló que desde el pasado 12 de abril no sabían nada de sus familiares.



“Estoy haciendo un GoFundMe para mi tía, Sandra Piggie porque su hija Alexis Morales y su nieto Messiah Morales desaparecieron el 12 de abril en South Bend, Indiana en Kelly Park”, escribió Shykila Lawson.



La familia hispana reportó de manera oficial que tanto la madre como el hijo desaparecieron después de que salieron de una reunión con amigos y familiares. Alexis les indicó que iría a casa para alimentar a su hijo, pero nunca llegó a casa.



Amigos y familiares de la madre emprendieron búsqueda inmediata por los alrededores, pero no encontraron rastro alguno.



“Esto no es normal. Me habría llamado al menos o me habría dejado al bebé si hubiera querido salir y divertirse más”, dijo la madre de la víctima en entrevista con WNDU.



Días después la policía recibió la llamada de un hombre sobre un vehículo cerca de su casa. Cuando llegaron hasta el lugar encontraron a la joven muerta, mientras que su hijo estaba con vida, aparentemente intacto.



El Jefe de Policía, Scott Ruszkowski, evitó especular sobre el tiempo que el vehículo estuvo en el lugar o el tiempo que la madre llevaba muerta antes de ser encontrada.



Los investigadores determinaron que la muerte de Morares fue un homicidio, mientras procesaban la escena le descubrieron lesiones visibles (hasta ahora desconocidas) en su cuerpo; la autopsia está programada para el viernes.

