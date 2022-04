Barack Obama dice que las redes sociales están acelerando algunos de los peores impulsos de la humanidad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante un discurso sobre la desinformación en la Universidad de Stanford, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, señaló sin miramientos que el “panorama moderno de internet es una de las principales razones del debilitamiento de la democracia”, mismo que “está alimentando algunos de los peores impulsos de la humanidad”.



Obama considera que quienes están al frente de las redes sociales necesitan hacer una supervisión con lupa para limitar las amenaza que sus plataformas representan para la democracia.



“No todos estos efectos son intencionales o incluso evitables, son simplemente consecuencia de que miles de millones de humanos se conectaron repentinamente a un flujo de información global instantánea las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, indicó Obama.



Obama hizo hincapié en que los problemas actuales no sólo son parte del resultado inevitable de esta nueva tecnología: “También son resultado de elecciones muy específicas hechas por las empresas que han llegado a dominar el Internet en general y las plataformas de redes sociales en particular. No todos los problemas que estamos viviendo ahora son un subproducto inevitable de esta nueva tecnología”.



Sobre la optimización que diferentes medios han empezado a emplear también cree que afectará a la sociedad, y es que según Obama “Estoy convencido de que las tendencias que estamos viviendo empeorarán” ya que la Inteligencia Artificial (AI) es cada día más sofisticada y que lo único que provocará es que sea cada día más difícil detectar la desinformación.



El también esposo de Michelle indicó que la tecnología ha cambiado drásticamente en los últimos años razón por la que se debería considerar una reforma a la sección 230, más no una derogación de dicha ley, ya que no cree que esa sea la respuesta a los problemas.



“En una democracia podemos esperar con razón que las empresas sometan el diseño de sus productos y servicios a algún nivel de escrutinio. Como mínimo deberían tener que compartir esa información con investigadores y reguladores que están encargados de mantenernos seguros al resto de nosotros”, explicó.



El expresidente compartió con quienes los escuchaban un ejemplo sobre la importancia que tiene el manejo de información: “Si una empacadora de carne tiene una técnica patentada para mantener nuestras salchichas frescas y limpias no tiene que revelarle al mundo cuál es la técnica”.



Ejemplo con el que quiere dejar en claro que las empresas de tecnología deberían poder proteger su propiedad intelectual al tiempo que consiguen ciertos estándares de seguridad que todo ciudadano estadounidense necesita.

