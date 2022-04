La receta de salmón en microondas de Stephen King horroriza internet

Stephen King causó terror en redes sociales después de compartir su receta de salmón al microondas a sus más de 6 millones de seguidores en Twitter.

“Cena: compra un buen filete de salmón en el supermercado, no demasiado grande. Ponle un poco de aceite de oliva y jugo de limón. Envuélvalo en toallas de papel húmedas”, escribió el autor de “El Resplandor”. “Mételo en el microondas durante 3 minutos más o menos. Cómelo”.

King finalizó su receta sugiriendo que tal vez agregaría ensalada.

La receta del escritor de novelas de terror ha recibido más de 5 mil comentarios y fue calificada por sus seguidores gourmets como su “trabajo más aterrador hasta el momento”.

El chef español José Andrés retuiteó la receta de salmón de King y la describió como una película de terror. “Cómelo crudo, cómelo a la plancha, cómelo frito… ¡pero 3 minutos en el microondas es como la zona desconocida!, escribió el fundador de World Central Kitchen.

This is a horror movie!🥴eat it raw, eat it plancha, eat it fry…..but 3 minutes on the microwave is like the twilight zone!😂😂do 1 minute at the time if you use microwave, in and out in and out….and undercooked better! Let the waves heat the water molecules enough to be warm! https://t.co/AUOYFJFTh9

— José Andrés (@chefjoseandres) April 20, 2022