Alimentos que no come la familia real de Inglaterra

El menú que disfrutan los miembros de familia real británica algunos alimentos específicos no aparecerán por diversas razones, no solo por preferencias, sino por temas seguridad alimentaria y de crueldad animal. También hay ingredientes comunes en las cocinas de distintos países, pero que los cocineros del palacio de Buckingham evitan, como el ajo.

1. Foie gras

Por instrucción del príncipe Carlos, el foie gras fue eliminado del menú real en 2008 y se indicó a los chefs en todas las residencias reales que dejen de servir el plato. Esta medida sería en respuesta a preocupaciones por la crueldad hacia los animales, ya que implica alimentación forzada y brutal de los patos.

Para producir foie gras, que en francés significa “hígado graso”. Los patos son forzados a comer hasta dos kilos de maíz al día para que sus hígados enfermen, informa Igualdad Animal. En ocasiones se les engorda por sonda. “Directamente en la garganta a través de un tubo que se inserta en su garganta”, comparte Daily Mail.

2. Ajo

Si bien el ajo y la cebolla suelen usarse en una variedad de platillos en todo el mundo, no son ingredientes del agrado de la reina Isabel II.

Camilla Parker, duquesa de Cornualles, confirmó en MasterChef Australia que en los compromisos oficiales no se sirven comidas con demasiado ajo. El ex chef real Darren McGrady también ha señalado que en palacio no se sirven alimentos que contengan demasiada cebolla o ajo.

3. Mariscos

Los mariscos no están prohibidos del todo pero se comen con precaución para evitar intoxicaciones alimentarias que sean un obstáculo en el trabajo. Se evitan especiamente cuando se está de gira por el extranjero.

“Es una medida muy sensata dejar de comer mariscos cuando se está fuera de casa en funciones públicas”, dijo el mayordomo real Grant Harold a Woman & Home.

La reina se apega a la regla, aunque su hijo el Príncipe Carlos a veces prueba mariscos. Mientras que el príncipe William ha revelado que a él y su esposa Kate les encanta el sushi.

4. Carne poco cocida

A la reina Isabel no le gusta comer carne poco cocida y los demás miembros de la realeza tampoco comen alimentos que contengan carne cruda, como el bistec tártaro. Evitar comer carne cruda o poco cocida es una medida básica para evitar intoxicaciones alimentarias y que la familia real de Inglaterra sigue.

Qué come la reina Isabel II

La reina Isabel II es una mujer de hábitos. Según su ex chef personal Darren McGrady, quien cocinó para la reina durante once años, por lo general, ella come porciones muy pequeñas de pescado a la parrilla, pollo, verduras, ensalada y fruta fresca durante el día. También consume postre, su favorito es de galletas de chocolate.

