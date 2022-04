Padre de familia desesperado le pide el divorcio a la mamá de su hijo porque no se baña

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El matrimonio de unos hindúes estaría en peligro por la mala higiene de la esposa. De acuerdo con diferentes medios de la localidad de Alligarh, India, un padre de familia está pidiendo desesperadamente que se anule su matrimonio de dos años por la falta de aseo de su esposa.



El afectado reveló que su pareja no se bañaba todos los días y aunque intentó sobrellevar los malos hábitos de su esposa no le fue posible mantener la relación, ni por el hijo que tienen en común.



Todas las mañanas, según el afectado, le pedía a su esposa que se bañara, pero ésta se negaba, lo que llevaba a la pareja a discutir todos los días.



“Talaq, talaq, talaq” fueron las tres palabras que el hombre mencionó antes las autoridades para solicitar el divorcio.



“El hombre, durante la consejería, repitió firmemente que quiere terminar el matrimonio con la mujer. También nos entregó una solicitud para ayudarlo a divorciase de su esposa, ya que ella no se baña todos los días”, informó la consejera ejecutiva de aquel país.



La esposa no se quedó de brazos cruzados y con el fin de no divorciarse lo denunció ante la Cédula de Protección de Mujeres: “Una mujer nos entregó una denuncia por escrito en la que afirma que su marido le había dado el “triple talaq” argumentando de que no se baña todos los días”.



Si bien la consejera escuchó al hombre, le han pedido que considere salvar su matrimonio: “Estamos tratando de aconsejar al hombre que no rompa el matrimonio con su esposa, porque es un problema menor, que se puede resolver. También estamos tratando de hacerle entender que su divorcio también afecta la crianza de su hijo”.



Hasta el momento se desconoce si la pareja llegó a un acuerdo, pero de haberlo hecho ella tendrá que cumplir con algunas condiciones impuestas por su marido.

